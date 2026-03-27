El medallista olímpico Cristian Toro nombrado nuevo portavoz nacional de Deportes de VOX

VOX anunció este viernes el nombramiento del medallista olímpico Cristian Toro como nuevo portavoz nacional de Deportes, que se suma a los 14 portavoces nacionales sectoriales en el compromiso de la formación de dar respuesta a las necesidades reales de los españoles.

Esta incorporación refuerza la estrategia del partido de impulsar una política deportiva basada en “el mérito, la salud y la cohesión nacional”. El deportista olímpico ha asegurado que afronta esta nueva etapa “con la misma disciplina, el mismo sacrificio y el mismo amor por España” que ha marcado su carrera deportiva.

Cristian Toro ha subrayado que representar a España ha sido “lo más importante” de su vida, y ha defendido que su objetivo es trasladar esos valores al ámbito político. “Quiero que el deporte vuelva a ser motivo de unión y de orgullo para España, no de división ni de enfrentamiento. Quiero que el deporte se siga rigiendo por el mérito y la capacidad de nuestros deportistas, no por la ideología del Gobierno de turno”, afirmó. “Ya no compito con un remo en las manos, pero sigo remando con el mismo compromiso en VOX para dejar un país mejor para nuestros hijos”.

En paralelo a este nombramiento, VOX ha presentado también sus diez medidas clave para transformar el modelo deportivo en España, con el objetivo de convertir el deporte en “un pilar estratégico de salud, educación y desarrollo económico».

Así, entre las principales propuestas, la formación destacan:

Integrar el deporte como herramienta fundamental para prevenir enfermedades, combatir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida de los españoles. Desarrollar un Plan Nacional contra la obesidad infantil que garantice el acceso al deporte desde la infancia. Reforzar el deporte base como elemento de cohesión social, reducir la carga fiscal sobre la práctica deportiva y facilitar el acceso a oportunidades educativas y laborales para los deportistas durante y después de su carrera. Convertir el deporte en un eje central del sistema, con un mínimo de cinco horas semanales de educación física y una mayor conexión entre centros educativos, clubes y federaciones. Despolitizar el deporte y garantizar que las selecciones nacionales representen a España en las competiciones internacionales, reforzando la unidad nacional frente a las cesiones al separatismo. Compromiso con la defensa del deporte femenino, que debe regirse por criterios biológicos y deportivos objetivos para garantizar la igualdad real en la competición.

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha destacado que este nombramiento supone “incorporar a la política a un ejemplo de esfuerzo, disciplina y amor por España”, y ha asegurado que “Cristian Toro representa los valores que queremos para el conjunto de la sociedad: sacrificio, mérito y orgullo nacional”. Asimismo, ha señalado que “España necesita volver a situar el deporte en el centro de las políticas públicas como herramienta de salud, educación y cohesión social; frente a la utilización ideológica del deporte, VOX propone recuperar su esencia: esfuerzo, superación y unidad”.