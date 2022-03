Cristiano Ronaldo se quedó fuera de la convocatoria para el partido entre el Manchester City y el Manchester United, disputado el domingo en el Etihad Stadium. El entrenador de los ‘red devils’, Ralf Rangnick aseguró que la ausencia del luso se había debido a problemas físicos. El portugués no se dejó ver en el estadio para acompañar a su equipo y viajó a Portugal, una decisión que no ha sentado nada bien. Además, desde el entorno del de Madeira indican que la ausencia del delantero se debía más a decisiones técnicas que físicas. Un cúmulo de situaciones que, junto a su sequía goleadora, dejan al portugués en la rampa de salida el próximo verano.

Cristiano Ronaldo y Ralf Rangnick, sustituto de Ole Gunnar Solskjaer en el banquillo del Manchester United, no terminan de encajar. La polémica por la mala relación entre ambos se ha avivado este fin de semana después de que el portugués se quedara fuera de la convocatoria para el derbi entre el United y el City en el Etihad Stadium (4-1).

«Tengo que creer a mi departamento médico. Nuestro médico vino a verme el viernes por la mañana antes del entrenamiento y me dijo que Cristiano no podía entrenar por unos problemas en el flexor de la cadera», explicó Rangnick en rueda de prensa tras la derrota de los red devils ante el City. En Inglaterra sostienen que el técnico alemán quería usar al portugués de revulsivo desde el banquillo, mientras que éste se consideraba apto para salir de inicio, chocando de nuevo con las decisiones del técnico.

Además, su hermana Katia Aveiro reaccionó a una publicación en las redes sociales, secundando las palabras de un internauta que señalaba que «Cristiano estaba al 100%» y que «no jugó por simples motivos técnicos y tácticos». No habría sido el primer encuentro de la temporada en el que el alemán decidiera dejar al de Madeira en el banquillo.

Escapada a Portugal

No sólo llamó la atención la ausencia de Cristiano Ronaldo para disputar el derbi, sino también que ni siquiera estuviera acompañando al equipo en un partido tan importante. En juego había más que el honor de llevarse el duelo con el eterno rival, sino también tres puntos fundamentales en su lucha por meterse entre los cuatro mejores de la Premier, o lo que es lo mismo, el billete directo a la Champions League de la próxima temporada.

Además, el periódico The Sun apunta que Cristiano Ronaldo aprovechó el fin de semana para viajar a Portugal, para hacer más evidente su enfado por no estar en la convocatoria. Y dicha escapada tampoco habría gustado al técnico del Manchester United, aumentando así la tensión en una relación que ya ha vivido varios episodios tensos. El portugués no se ha pronunciado, pero desde su entorno aseguran que lo hizo para acelerar su recuperación, ya que el tiempo más cálido de Portugal le irían bien en su dolencia en la cadera.

En este ambiente, el Manchester United se plantea la salida de Cristiano Ronaldo el próximo verano, pese a que el luso tiene contrato hasta 2023, con posibilidad de uno más. La presencia del equipo en la próxima temporada de la Champions League es el requisito indispensable del luso para continuar en Old Trafford, mientras que en caso de necesaria salida su cartel baja con su edad y su bajada de rendimiento, con un solo gol en los últimos dos meses.