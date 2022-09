Máxima preocupación por Guarín: «Estas lágrimas son de un hombre lleno de vicios, pecados…»

El mundo del fútbol no todo es de color de rosa y ha habido muchos casos que lo demuestran. Uno de ellos es el de Fredy Guarín, ex jugador de grandes clubes como Boca Juniors, Oporto o Inter de Milán, entre otros. A sus 36 años y ya retirado, el colombiano atraviesa un momento muy complicado en lo personal y ha querido compartir su situación con sus dos millones de seguidores.

El que fuera centrocampista ha publicado en su perfil oficial una foto llorando aparentemente tumbado en una cama y ha escrito el siguiente mensaje: «Muy buenos días, mundo. Hoy quiero mostrarme así, tal cual soy, a corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni ganar seguidores, lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona. De un tiempo para acá, mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en lafoto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fredy Guarin (@fguarin13)



«Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea él quien guíe nuestro alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné. Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, te entiendo.

No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre mucho ánimo y fortaleza. Nunca es taarde», añadió Guarín en una publicación que ha preocupado a todos en el mundo del fútbol.

Algunos ex compañeros del colombiano han respondido rápidamente al post con mensajes de ánimo y apoyo que seguro que ayudan a Guarín, que hace unos meses también fue noticia tras ser detenido presuntamente por agredir a sus padres, saliendo a la luz un vídeo que conmocionó a todos.