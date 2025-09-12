Carlos Alcaraz, flamante ganado del US Open, se ha llevado la matrícula de honor en el reparto de notas semanas que hace Pipi Estrada en OKDIARIO. El sobresaliente fue para Álex Márquez tras ganar en Montmeló, mientras que el notable lo obtuvo la selección española de Luis de la Fuente. El aprobado fue para el Athletic por lograr el fichaje de Laporte, mientras que el suspenso se lo llevó el Barcelona por marear con el regreso al Camp Nou.