Carlos Alcaraz, flamante ganado del US Open, se ha llevado la matrícula de honor en el reparto de notas semanas que hace Pipi Estrada en OKDIARIO. El sobresaliente fue para Álex Márquez tras ganar en Montmeló, mientras que el notable lo obtuvo la selección española de Luis de la Fuente. El aprobado fue para el Athletic por lograr el fichaje de Laporte, mientras que el suspenso se lo llevó el Barcelona por marear con el regreso al Camp Nou.
Matrícula de honor para Carlos Alcaraz y suspenso rotundo para el Barcelona
Pipi Estrada ha otrogado las notas de la semana en su sección de OKDIARIO
Alcaraz fue matrícula de honor y el Barcelona suspenso
Alcaraz funde a Sinner en el US Open y reconquista el trono del tenis
