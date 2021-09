Marcos Llorente atendió a los medios de comunicación tras la victoria por 4-0 de España frente a Georgia. El jugador del Atlético de Madrid jugó de interior y realizó un gran partido. Después del encuentro aseguró que es en el centro del campo donde más cómodo se siente, aunque entiende que debe aceptar la decisión de los entrenadores.

Gran victoria

“El equipo hizo bien los deberes, después de que el otro día se escapasen los tres puntos. Hay que seguir en esta línea”.

Posición

«Es donde el año pasado di mi mejor versión, donde hice la mejor temporada de mi carrera y donde más cómodo me siento. Los entrenadores lo saben, pero a veces tienen otros tipos de pensamientos. A mí sólo me queda respetarlo y jugar donde me pongan. Hoy he tenido la suerte de jugar ahí y creo que he hecho un gran partido. Estoy contento en lo personal”.

Confianza

“Necesitábamos un partido así. Hemos entrado por todos los lados y esta es la línea que el míster quiere seguir”.