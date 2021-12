Marcos Alonso se ha vestido de héroe en Vicarage Road y ha ayudado a salvar la vida de un aficionado que había sufrido un infarto. El partido entre el Watford y el Chelsea transitaba el cuarto de hora de juego cuando el defensa español, titular en la alineación diseñada por Thomas Tuchel, detectó el revuelto en las gradas y avisó a los servicios médicos para que acudieran raudos a socorrer al hincha. Tras unos minutos de incertidumbre, el aficionado fue estabilizado en el propio estadio y trasladado a un centro médico.

«Nuestros pensamientos están con el aficionados, que sufrió un paro cardíaco y ya está estabilizado, y todos los afectados. Gracias al personal médico, jugadores y aficionados por su rápida respuesta», indicó el Watford en sus redes sociales.

The thoughts of everyone at Chelsea Football Club are with the fan and all those affected.

Our thanks to the medical staff here at Vicarage Road for their quick response. 💙 https://t.co/8LK5JaKOZp

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 1, 2021