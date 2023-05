Marc Márquez: «Si he vuelto es para ir al límite»

Marc Márquez ha regresado a subirse a la moto tras los dos grandes premios en los que ha estado ausente debido a la caída que sufrió en Portugal el pasado 26 de marzo. Ahora, el piloto español explicó su regresó en Le Mans este viernes con los entrenamientos libres del Gran Premio de Francia, donde terminó octavo arriesgando y «al límite», lo que le llevó a caerse en dos ocasiones.

«Estoy muy contento pese a haber sufrido dos caídas. Quizás la segunda sea aceptable, porque estábamos empujando para lograr un mejor tiempo y entrar en la Q2. Con lo que he sufrido estos últimos años, lo de la mano no es nada. Obviamente, te molesta un pelín y se nota cuando vuelves a la competición, pero no me perjudica o limita», dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera explicó el trabajo con dos chasis y su manera de ir a por todas desde el principio para «trabajar para el equipo». «Todavía necesitamos trabajar con el equipo. Hemos probado dos chasis distintos y eso hacía que cada vez que salía a pista la moto se comportara de forma diferente. Mañana seguiremos intentando entender el nuevo chasis de Kalex», afirmó.

«Seguimos lejos de los líderes. Sé que la mayoría de pilotos se lo tomarían con calma, pero si he vuelto es porque estoy listo para trabajar para el equipo, y eso significa llevar la moto al límite para intentar mejorar», añadió.

«Donde arriesgamos más es en las frenadas, porque tenemos que intentar compensar las décimas que perdemos en aceleración. Por ese motivo es más probable caerse forzando ahí. Sin esos riesgos, seguramente no estaríamos en la Q2», terminó el campeón del mundo.