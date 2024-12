Marc Guiu da la razón al Chelsea: el Barça se equivocó vendiéndole

Con apenas 18 años, Marc Guiu está demostrando en el Chelsea que su salida del Barça pudo haber sido un error garrafal por parte del club catalán. Su hat-trick en apenas 45 minutos ante el Shamrock Rovers en la Conference League, clave en la victoria por 4-1 del conjunto londinense, dejó claras evidencias del talento que dejó escapar Joan Laporta, Deco y Hansi Flick este verano. Y es que no sólo se discute su impacto inmediato, sino también su potencial como delantero de referencia en el futuro cercano.

Desde su llegada a Stamford Bridge, Guiu ha sabido aprovechar sus oportunidades, sobre todo en la Conference League, donde ha anotado seis goles en ocho partidos. Ante el Shamrock Rovers, su hat-trick fue una demostración de sus capacidades como delantero. Sus dos primeros tantos fueron reflejo de su instinto goleador, aprovechando errores defensivos para batir con autoridad al portero rival. Su tercer gol, un cabezazo impecable, mostró que también es hábil por alto, con 187 centímetros con los que se impone en el área.

Sin embargo, su protagonismo en la Premier League ha sido limitado, acumulando solo 20 minutos desde la jornada inaugural, un partido de 16 posibles. Joe Cole, ex del Chelsea, ha hablado claro del futuro prometedor de Guiu en el club londinense, aunque necesita tiempo y sugiere que una cesión podría beneficiar su desarrollo, permitiéndole jugar con regularidad en la Premier League.

De hecho, esta última exhibición de Guiu no ha pasado desapercibida para el mencionado Joe Cole, que expresó su asombro en TNT Sports: «¿Cómo lo dejó ir el Barcelona? Este chico, en dos años, podría ser un número nueve establecido e increíble». Según Cole, Guiu tiene cualidades que no se pueden enseñar: instinto, agresividad, valentía y, algo poco habitual, un disfrute genuino al jugar.

Guiu se formó en La Masía y debutó con el primer equipo del Barcelona a los 17 años, dejando su huella en apenas 33 segundos, cuando logró estrenarse con un gol que celebró como un triunfo. Pese a lo que mostró, el Barça no supo retenerlo y fue el Chelsea el que no dudó en activar su cláusula de rescisión de tan sólo 6 millones de euros este pasado verano, llevándose a uno de los mayores talentos emergentes del fútbol español. El Barcelona apostaba por Pau Víctor mientras ingresaba este pellizco por Guiu.

La decisión del Barça de no retener a Guiu sigue generando críticas, sobre todo tras esta última exhibición y balón para casa. Aunque se le ofreció un contrato de renovación con un salario de dos millones brutos anuales, el joven delantero optó por buscar la oportunidad en Inglaterra al no sentirse valorado. Ahora, los culés ven desde la lejanía que quizá, el no apostar decididamente por él, fue un error de cálculo.

Mientras que jugadores como João Félix buscan consolidarse en el Chelsea, Guiu ha encontrado en la Conference League el escenario perfecto para destacar. Su rendimiento ha sido determinante en la clasificación del equipo a los octavos de final como líder invicto, con 26 goles en la fase de grupos, superando incluso a la Fiorentina, el máximo goleador de la pasada temporada en esta competición.

Marc Guiu representa el perfil de delantero que escasea en el fútbol moderno: un nueve puro con instinto goleador, inteligencia táctica y capacidad para adaptarse a distintos contextos de juego… y que el Barça dejó escapar. En las oficinas culés se preguntan hoy qué habría dado de sí Guiu si él hubiera sido la apuesta del club y no Pau Víctor.