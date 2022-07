Marc Gasol jugará con el Girona en la ACB

Los clubes ACB han inscrito a 22 jugadores en la lista de sujetos a derecho de tanteo, que se ha publicado este sábado y que abre un plazo de 13 días en el que los equipos podrán presentar documentos de oferta sobre cualquiera de ellos. Entre ellos se encuentra Marc Gasol. El ex internacional español ha comunicado su intención de jugar con el Girona la próxima campaña, después de lograr el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español con el cuadro catalán.

El pívot español no había confirmado su presencia hasta ahora. Durante la celebración del título y el ascenso del Bàsquet Girona a la Liga Endesa, Gasol no quiso mojarse sobre su futuro. Aunque todavía no se ha pronunciado públicamente sí que le ha comunicado a la ACB su deseo de continuar en activo con el club del que es presidente.

El Barcelona tenía los derechos de Marc Gasol pero según ha informado la Asociación de Clubes de Baloncesto en un comunicado, el club azulgrana «no mantiene su oferta cualificada, por lo que el jugador queda libre para fichar por otro equipo». Así, el campeón de la NBA en 2019 y campeón del mundo con España en 2006 y 2019 regresará a la liga española de la mano del recién ascendido Girona.

Junto a Gasol, los jugadores que han comunicado su intención de retornar a las competiciones están Eric Vila (club poseedor de los derechos: FC Barcelona), Angelo Caloiaro (Obradoiro CAB), Conner Frankamp (UCAM Murcia), Patricio Garino (Saski Baskonia), Nikola Kalinic (Valencia Basket) y Mindaugas Kuzminskas (Unicaja Málaga). Kalinic es objeto de deseo del Barcelona, que tendrá que pelearse con los taronja si quiere firmar al jugador serbio.

Así pues, los jugadores sujetos al derecho de tanteo son Wade Baldwin IV (Saski Baskonia), Dairis Bertans (Real Betis), Laurynas Birutis (Obradoiro CAB), Vladimir Brodziansky (Joventut Badalona), Kwan Cheatham (Baloncesto Fuenlabrada), Shannon Evans (Real Betis), Damien Inglis (Basket Bilbao Berri), Juan Núñez (Real Madrid), Anzejs Pasecniks (Real Betis), Filip Petrusev (Saski Baskonia), Dusan Ristic (Baloncesto Fuenlabrada), Kassius Robertson (Obradoiro CAB), Philip Scrubb (Obradoiro CAB), Thomas Scrubb (Obradoiro CAB), Yankuba Sima (Bàsquet Manresa), Leo Meindl (Baloncesto Fuenlabrada), Isaiah Taylor (UCAM Murcia), Jacob Wiley (Real Betis), Juan Pablo Vaulet (Bàsquet Manresa), James Webb III (UCAM Murcia), Derek Willis (Joventut Badalona) y Arturs Zagars (Joventut Badalona).