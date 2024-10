La maldición de Flick después de la única vez que jugó en el Bernabéu

Hansi Flick visitará este sábado el Santiago Bernabéu por primera vez como entrenador del Barcelona. El técnico culé no tuvo la oportunidad de hacerlo en ninguna de las Champions en las que dirigió al Bayern de Múnich, pero sí en su etapa como jugador, y no guarda precisamente un muy buen recuerdo del feudo blanco.

Todo se remonta a un 16 de marzo de 1988. El entrenador germano portaba el dorsal número dos para el conjunto bávaro y el Bayern perdió por 2-0 en la vuelta que daba el pase a semifinales a los blancos (en la ida los alemanes ganaron 3-2).

Bonus track. Flick (numero 2) va marcar a Butragueño en aquell partit. El primer gol del partit ve d’una falteta, que li assenyalen a Hansi sobre el Buitre pic.twitter.com/AlEyj8gLDC — VintageBarça (@FCB_VintageVine) October 24, 2024

Muchos recuerdan aquel choque de vuelta como si de una guerra se tratase. De hecho, Flick acabó con golpes por todo el cuerpo. Parecía más un combate de la UFC que un partido de fútbol y el Real Madrid de Leo Beenhakker se clasificó para las semifinales de la Copa de Europa (2-0).

El defensa del Bayern, tras perseguir durante los 90 minutos a Emilio Butragueño, sufrió una dura acción por parte del serbio Milan Jankovic que el árbitro no quiso castigar con tarjeta. Sin embargo, lo que seguramente no haya olvidado el actual entrenador del Barça fue el 1-0 que encajó el conjunto germano.

Corría el minuto 26 cuando Flick derribó a ‘El Buitre’ en la frontal del área. Suponía una gran oportunidad para el libre directo del gran Hugo Sánchez, pero Ricardo Gallego optó por ceder ese derecho a Jankovic. Flick fue el único que parece que se percató de dicha acción y decidió salir rápidamente de la barrera del Bayern, pero el balón rozó lo justo su muslo que hizo imposible la estirada de Jean-Marie Pfaff.

Flick no volvió al Bernabéu

Tras sufrir aquella dolorosa eliminación, Flick sólo volvió a disputar un solo partido completo vistiendo el uniforme del Bayern en el máximo torneo continental. El actual técnico del Barcelona sufrió múltiples problemas físicos que mermaron su carrera deportiva.

Flick lo pasó tan mal que finalmente decidió retirarse en 1993 a la corta edad de 28 años tras vivir un auténtico calvario de problemas en sus rodillas. El actual técnico culé optó por retirarse con apenas 28 años y no llegó nunca a debutar con la selección alemana.

Flick: «Estuve antes en el Bernabéu»

El entrenador del Barcelona protagonizó este viernes uno de los grandes momentos de la rueda de prensa cuando fue preguntado por los arbitrajes en el Santiago Bernabéu. A la pregunta sobre si sabía que ocurrían cosas inimaginables en el el feudo blanco, el técnico alemán puso cara de póker.

Flick aseguró no entender nada, pero cuando le especificaron la cuestión de los árbitros no pudo evitar sacar una sonrisa hasta responder con su habitual prudencia que le caracteriza. «Estuve antes en el Bernabéu. Jugué allí ya con el Bayern hace mucho tiempo. Y no pasó nada», recalcó el técnico culé.