Luis Suárez y Antoine Griezmann buscan venganza. El uruguayo y el francés se enfrentan este sábado al que fue su club con el Atlético de Madrid. Lo hacen en el momento más crítico de Ronald Koeman al frente del banquillo culé, el mismo entrenador que dio la patada a las primeras de cambio al charrúa y el que fue incapaz de encontrar su sitio al galo, al que también accedió a su marcha. Ambos futbolistas pueden darle la puntilla al holandés y poner fin a su etapa en el Barcelona.

Seguramente Luis Suárez es de los dos, el que más ganas le tiene al Barça y a Koeman. El uruguayo vivió una de las peores experiencias que recuerda hace dos veranos, cuando en mitad de la pretemporada, a poco de llegar el holandés, decidieron apartarle del equipo. «No me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enojara y yo como un profesional, que lo dijo el entrenador. Fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca porque soy así y el destino tendrá el final que tendrá que tener», decía en una entrevista para TVE.

Suárez salió del Barça de muy malas maneras, no por cómo lo dejó él, sino por cómo desde el club le empujaron hacia su salida. Fue Koeman el encargado de comunicarle que no contaba con él y que debía hacer las maletas. De hecho, aquello fue un golpe bajo para Leo Messi que forzó su salida del club sin éxito. El jugador continuó entrenando hasta que se terminó de pactar su salida al Atlético de Madrid –tras un intento fallido de la Juventus–.

Con los colchoneros se marcó una temporada de escándalo y demostró que, pese a lo que señalaban desde el club culé, aún le quedaba cuerda para rato. Quedó entre los máximos goleadores del campeonato de nuevo y ayudó a que el Atlético de Madrid se llevara el campeonato tras un año brillante de los del Cholo Simeone. «A veces duelen las formas y más por la trayectoria que tiene uno, por el respeto que siempre he brindado pero rencoroso para nada. Que me trataran así me dolió, pero también con la autocrítica de decir por algo pasan las cosas, por algo suceden y el destino marcará quién acertó y quién no», añadía Suárez, que dice no ser rencoroso pero que no olvida cómo le dio la patada el holandés.

Un año después de lo sucedido, tiene la oportunidad Suárez de asestar el último golpe de gracia a la etapa de Koeman en el Barcelona, que tiene las horas contadas y que muy posiblemente el partido en el Wanda Metropolitano será el último que disputen los blaugrana con el holandés pese a que él mismo insiste en que aún no le han comunicado nada. «Estando en el Barcelona tienes la obligación de ganar todo… haya la plantilla que haya tienes la obligación de ganar todo», era el último dardo del uruguayo para el holandés.

La reivindicación de Griezmann

Griezmann también tiene ganas de reivindicarse. Su etapa en el Barça de la mano de Ronald Koeman también fue caótica. El holandés mantuvo siempre la duda en torno al francés por su juego, la falta de gol o su adaptación a los esquemas que planteaba. Lejos de ayudarle en su adaptación, que fue tardía, le puso más trabas y le señaló públicamente en varias ocasiones. Siempre fue el eslabón débil del frente de ataque y que más dudas le generó, algo que hizo permanente la relación fría entre ellos.

Este verano, el Barça esperó hasta el último día de mercado para llevar a cabo la marcha de Griezmann al Atlético de Madrid. El francés volvía a la que fue su casa, donde más feliz fue. Desde el club le empujaron a su salida dadas la situación financiera y no se entendió porque no materializaron antes este movimiento. El delantero galo, al que también le está costando arrancar en esta nueva etapa con el Cholo, tendrá la oportunidad de reivindicarse en el Wanda Metropolitano ante el Barça de Koeman, al le podría dar la puntilla en el banquillo culé.