Luis Rubiales vuelve a las redes sociales tras dos años de silencio

Luis Rubiales, ex presidente de la Federación Española de Fútbol, ha vuelto a las redes sociales tras un silencio que se ha prolongando durante dos años. El que fuese máximo dirigente del fútbol español durante cinco años estará presente en X, antiguo Twitter, con el nombre de @luisrubiales_17, mientras que en Instagram se le podrá seguir como @luisrubiales17.

«Hola a todos. Tras casi dos años fuera de las redes sociales, es momento de volver. Mi intención es participar de vez en cuando, dar mi opinión en temas de interés, explicar cuestiones que me afecten, complementar informaciones que sean precisas o ayudar a desmontar otras que carezcan de rigor. Trataré de hacerlo con respeto y constructivamente. Abrazos», dijo el dirigente andaluz acompañado de emojis de corazones y una bandera de España.

Hola a todos !!

Tras casi dos años fuera de las redes sociales, es momento de volver.

Mi intención es participar de vez en cuando, dar mi opinión en temas de interés, explicar cuestiones que me afecten, complementar informaciones que sean precisas o ayudar a desmontar otras que… pic.twitter.com/zeGoiXuHkE — Luis Rubiales (@LuisRubiales_17) November 4, 2025

La ‘reaparición’ de Rubiales en las redes se produce poco antes de la publicación del libro que lanzará, a mediados de este mes, la editorial andaluza Última Línea, de algo más de 400 páginas incluidos los documentos que incluye, en el que Rubiales ofrece su opinión tras el beso a la internacional Jenni Hermoso –por el que fue condenado a una multa de 10.800 euros y la prohibición de acercarse a la jugadora a menos de 200 metros– en la celebración del triunfo en la final del Mundial de 2025 en Australia y Nueva Zelanda que le apartó del cargo de máximo responsable en la RFEF.

En ‘Matar a Rubiales’, el expresidente de la RFEF aborda tres fechas que él considera claves en etapa en la federación. La primera, el 17 de mayo de 2018 cuando gana las elecciones a la presidencia; la segunda, el 20 de agosto de 2023, cuando España gana el Mundial femenino y Rubiales dio un beso en los labios a Jenni Hermoso. Y tres semanas después, el 10 de septiembre de 2023, cuando el de Motril renuncia a su cargo.

En su nuevo libro, Rubiales explica su versión de lo sucedido y cómo se produjo esa dimisión, defendiendo que «con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial». El exfutbolista andaluz desvelará «si tuvo algo» que ver el Gobierno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el de LaLiga, Javier Tebas o la influencia del mundo ‘woke’ en su dimisión.

En este libro, Rubiales denuncia la, para él, «mayor conspiración que haya conocido el fútbol español», con mentiras «fabricadas» con «el fin de catalogarle ante la sociedad como corrupto». Ahora, el autor aporta pruebas documentales que pretenden avalar no sólo su inocencia sino «la más que presumible procedencia» de las acusaciones de las que ha sido objeto.

En ‘Matar a Rubiales’, el expresidente de la RFEF también repasará anécdotas y vivencias con algunos actores del mundo del deporte como Miguel Cardenal, Aleksander Ceferin, Gianni Infantino, Enrique Cerezo, Jaume Roures, Miguel Galán, Javier Tebas, Miquel Iceta, Irene Lozano, Víctor Francos, Gerard Piqué, Dani Alves, Pedro Rocha o Alejandro Blanco. Así como de la esfera política, como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, María Jesús Montero, Irene Montero, Yolanda Díaz, Íñigo Errejón o, entre otros, Borja Sémper.