Luis de la Fuente, nombrado Riojano Ilustre y dará nombre al Palacio de los Deportes de La Rioja

El Gobierno de La Rioja ha concedido a Luis de la Fuente la máxima distinción de la comunidad, al nombrarle Riojano Ilustre. Además, han desvelado que el Palacio de los Deportes de La Rioja, situado en Logroño, llevará el nombre del seleccionador. Así lo ha anunciado Gonzalo Capellán, presidente de la región, en el recibimiento al técnico debido a la consecución del Mundial.

De la Fuente ha asegurado sentirse «abrumado» por todos los actos de los que ha sido protagonista desde que la selección ganó el Mundial, pero especialmente, ha dicho, por el cariño que recibe en su tierra. De la Fuente ha explicado que desde que España ganó el Mundial ha asistido a numerosos actos de reconocimiento por todo el país «pero en mi tierra me siento abrumado» y «feliz por ver disfrutar a mis paisanos».

«Esta no es una recepción cualquiera, porque nunca hemos tenido el privilegio de tener a un deportista riojano al frente de la selección de fútbol campeona del mundo», ha afirmado el presidente del Gobierno regional. Capellán ha aludido al «sentimiento» que despierta el seleccionador «porque se habla de la Argentina de Messi, de la Inglaterra de Kane y de la España de su entrenador, Luis de la Fuente», ha afirmado.

El seleccionador será también pregonero –este lunes– de las fiestas de Haro, su localidad natal, ha asegurado que para él «es muy difícil controlar la emoción» porque se siente «reconocido en España, muy querido por toda La Rioja» y profeta en su tierra. Ha agradecido los dos anuncios hechos por el presidente y ha explicado que se acuerda especialmente de sus padres y su hermano, ya fallecidos, «pero hoy es un día para estar alegre y contento y para sentirse orgulloso».

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, De la Fuente ha reconocido que le gustaría jugar en La Rioja con la selección, algo que ya hizo cuando dirigía al combinado sub-21, pero ha reconocido que no es una cuestión que dependa de él y que, en todo caso, está sujeta a las condiciones técnicas que se exigen a los estadios, en este caso a Las Gaunas, para partidos internacionales.