Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación en el RCDE Stadium para analizar el encuentro amistoso que medirá a España y Albania. La selección española volverá a jugar en Cataluña 18 años después y el seleccionador no ocultó que este choque será «una fiesta». El asturiano dio importancia al duelo y volvió a tratar el tema de su futuro. «Estoy encantado en mi casa y me siento muy respaldado por la Federación», aseguró.

Ausencia de De Gea

“Hablé con David, pero ya no hablo con jugadores que no están en la lista”.

Estar en el Mundial

“No lo valoro desde ayer (en referencia a la eliminación de Italia). Yo lo valoro desde septiembre. Si no haces lo deberes vas a la repesca y viene con un sorteo maquiavélico”.

Más que un amistoso

“No le quiero dar categoría de amistoso. Es un partido de preparación para el Mundial. Es una prueba para solventar cómo superar a equipos que se cierran. Intentaré explotar al máximo estas circunstancias y los jugadores lo han interpretado así”.

Momento actual

“Es un momento de crecimiento total si analizamos de donde venimos. Los jugadores han despejado las dudas que se generaron, tenemos un compendio de gente muy joven con gente veterana que se puede enfrentar a la actual campeona del mundo de tú a tú. Espero que si todo sigue así podamos ser una de las aspirantes a ganar el Mundial”.

Continuidad

“Yo estoy encantado en mi casa. Yo me siento muy respaldado por la Federación, que me fichó dos veces. Siento mucho cariño y confianza, que eso es vital. Tenemos máxima confianza, pero de qué vale un contrato si luego no se consiguen objetivos. El compromiso es hablar después del Mundial y veremos lo que hemos conseguido. Mi compromiso es hasta después del Mundial”.

Dudas

“No lo sé. Dependen de lo que enviéis se puede conseguir más ilusión menos. Luego, lo que hagas en el terreno de juego, tiene su repercusión. Yo lo que espero es que mañana podamos vivir una fiesta con todos los aficionados”.

Calendario

“Lo que es importante es poner a todas las partes de acuerdo y eso cuesta. Yo que he estado en clubes y en la selección, creo que hay que proteger al futbolista. No sé cómo se hace. El método de cinco fechas FIFA al año puede ser cargado, pero intentamos proteger al jugador”.

Renovación

“Estoy en la gloria. No he renovado por vosotros, que si hay una cagada terrible me puedo ir tranquilamente”.

Jóvenes

“Claro que ha valido la pena y hay muchos que se me han quedado fuera. Hemos conseguido aunar un conjunto de gente veterana que son excepcionales con gente joven humilde y con ganas de comerse el mundo. Sólo puedo decir maravillas de estos jugadores”.

Delanteros

“No es tan complejo. Puedo decir lo que quiera, el mensaje me lo puedo inventar, pero los hechos hablan más que las palabras. Hay jugadores interesantes que seguimos, pero no hay sitio para todos. Para que entren tienen que salir otros”.

La pantalla

“Hace tiempo que lo vi. No soy un innovador. Esto es como el andamio casi de viejo y se lo vi a entrenadores alemanes hace dos años. A los jugadores les ha gustado”.

Motivación

“Mi futuro no le interesa a nadie, vivo el presente”.

Vuelta a Cataluña

“Va a ser una fiesta y así espero que sea. Espero que estemos al nivel. Han pasado 18 años. Lo afrontamos con ilusión y con ganas. La última vez que jugué con España en Cataluña fue en la final de los Juegos y fue una fiesta”.

Objetivo en el Mundial

“Competir y luchar con las mejores. A la Selección le veo una línea de mejora. La Eurocopa nos dio experiencia y el Mundial es un poco más complejo, pero esta Selección tiene nivel”.