Luis Enrique pidió el fichaje de Morata pero el PSG lo descartó

Luis Enrique pidió a los dirigentes del PSG el fichaje de Álvaro Morata en el mercado de invierno pero el club parisino lo descartó y ha preferido reforzar otros puestos del equipo antes que la delantera. El ex seleccionador cree que el delantero, que tiene una cláusula de rescisión muy asequible que le permite irse del Atlético por menos de 30 millones, sería el ariete centro perfecto para su estilo de juego en el PSG y que, además, la llegada del madrileño permitiría a Kylian Mbappé jugar más liberado y arrancar desde la izquierda y no de 9, una posición que no le gusta al caprichoso crack francés.

Luis Enrique mandó espiar a los jugadores del PSG por su vida nocturna https://t.co/WcEu11VanU — okdiario.com (@okdiario) December 14, 2023

Luis Enrique hizo de Morata uno de sus intocables, casi de sus pretorianos, y siempre le mantuvo en la selección española hasta en los momentos en los que las críticas arreciaban con mayor ferocidad. Fue justo en la Eurocopa de 2021 cuando el delantero del Atlético llegó a ser silbado en los partidos que España disputó en La Cartuja por las innumerables ocasiones que falló.

Pero el flechazo de Luis Enrique con Morata no es compartido por la Dirección Deportiva del PSG, con Luis Campos a la cabeza (al menos de momento). Los responsables de dar el visto bueno a la política de fichajes del club parisino no consideraron necesario intentar el fichaje de Morata y prefirieron reforzar otras demarcaciones del equipo como el mediocampo y el centro de la defensa.

El año de Morata

El PSG ya ha cerrado los fichajes del central brasileño de 20 años Lucas Beraldo, procedente del Sao Paulo, que se ha comprometido por cinco temporadas, y del centrocampista de Corinthians Gabriel Moscardó, que estará tres meses de baja por lesión. Además, el club parisino está intentando dar a Luis Enrique el fichaje del portugués Bruno Guimaraes, estrella del Newcastle, que no está dispuesto a dejarle salir.

Por eso Morata no era una opción para la Dirección Deportiva del PSG a pesar de la insistencia de Luis Enrique y de que el delantero español está completando el mejor año de su vida. Lleva 21 goles oficiales entre el Atlético y la selección en lo que va de temporada y, por primera vez en su carrera, ha firmado sendos tripletes, uno de rojiblanco frente al Girona y otro con España frente a Georgia.

Todo ha cambiado para Álvaro Morata en unos meses, porque el pasado verano fue declarado transferible por parte del Atlético, que necesitaba hacer caja con alguna de sus estrellas. El delantero tuvo un pie en el Milan, cuya oferta sí le encajaba, pero los rossoneri no alcanzaron un acuerdo con los rojiblancos a pesar del tentador precio de Morata.

Luego el futbolista rechazó un ofertón de Arabia Saudí de 120 millones por tres temporadas, a razón de 40 kilos netos al año. A pesar de lo mareante de las cifras, Morata priorizó el aspecto familiar, además de la opción de seguir en el Atlético como el camino más rápido y seguro para no perder sitio en la lista de la selección para la Eurocopa de Alemania.

La conversación con Simeone

Morata y Simeone tuvieron una conversación en pretemporada que lo cambió todo. El jugador aceptó el reto de quedarse para convencer a su entrenador de quién debía ser el delantero centro del Atlético de Madrid. Y lo hizo. Lo hizo con goles y por la vía rápida hasta el punto de que esta temporada hemos visto al mejor Morata de siempre tanto por sus estadísticas como por su peso en el equipo.

Ahora Morata ahora no quiere irse de Atlético bajo ningún concepto. Se ha fijado como objetivo conquistar algún título de rojiblanco y cree que esta temporada puede tener su oportunidad, a pesar de que los diez puntos de desventaja con respecto al Real Madrid, dejan la Liga casi imposible. El segundo deseo de Álvaro es ganar la Eurocopa con España, aunque para esa cita aún queda tiempo.

Por eso Morata habría rechazado a la oferta del PSG si Luis Enrique pudiera haber convencido a los responsables de la Dirección Deportiva. El técnico sabe que se la juega en la Champions por mucho que gane todos los títulos nacionales con el PSG. Morata, mientras tanto, seguirá marcando sus goles vestido de rojiblanco toda esta temporada y puede que muchos años más.