Luis Enrique: «Asensio es nivel top mundial»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo que enfrentará a la República Checa y a España en la segunda jornada de la Liga de las Naciones. El combinado nacional debutó con un empate ante Portugal en Sevilla, por lo que está obligado a sumar la victoria contra el que es, a priori, el rival más débil del grupo. El seleccionador volvió a elogiar a Asensio.

República Checa

“Nos esperamos un partido muy difícil por la competición y el nivel. Ascienden de la Liga B, pero puede ganar a cualquiera. Venció a Suiza de manera merecida. Nos esperamos un equipo valiente que nos va a costar mucho. Juegan en casa y no hay rival fácil o sencillo”.

Nadal

“Vaya problemón. Ojalá gane todos lo que quiera. Es un orgullo que nos represente. Lo bonito de Nadal no es cuando gana, también cuando pierde por lo que representa. Ojalá luego sea una victoria de la Selección”.

Diferencias de Asensio

“No hay diferencias. Es un jugador dotado con una calidad de balón nivel top mundial. Su disparo no lo tiene ni seis jugadores, pero el fútbol tiene más cosas. Tiene una oportunidad de nuevo. No jugó el primer partido, pero quedan tres más. Está en uno de los mejores clubes del mundo y cuando viene a la Selección tiene que aprovecharlo”.

Derrotas de grandes

“Desde que empezó la Liga de Naciones se acabaron los amistosos. Mi primer partido fue en Wembley contra Inglaterra, que no está mal. Algún jugador dice que todos los partidos son de máxima exigencia. Los números serán peores, pero yo prefiero esto. Sólo hay que fijarse en lo que ha pasado con Bélgica y Francia. Caerán grandes, sobre todo cuando juegas fuera de casa. El fútbol ha cambiado”.

Portería

“Esa duda la despejaréis vosotros mismos cuando pasen los partidos. Busco tener tres porteros titulares y creo que ahora mismo los tengo. Ahora podría jugar cualquiera de los tres y eso es difícil. Con Unai no hay duda, acumula una experiencia muy interesante. Para nosotros un portero tiene que ser un jugador que inicie el juego. Tiene que dominar todos los aspectos y nuestros porteros destacan. Yo necesito que el portero me transmita paz y tranquilidad. El error forma parte del fútbol. Lo que me generan me gusta mucho”.

Delantero centro

“Hay unas características tipo para todos. En esa concentración todos los que han venido podrían jugar de nueve. Nuestro equipo contacta mucho con esa figura. Tienen que ser el primer defensor, corren como locos cuando no tenemos el balón y cuando lo tenemos tienen que cumplir con una serie de movimientos. Si el balón está delante hay unas premisas y si está detrás otra. Yo escojo lo mejor para el equipo y no dudo que defendemos así por la actitud de los delanteros”.

Jugadores para el Mundial

“No es definitivo. Seguramente serán más de 23 jugadores. La intención es que ninguno quede fuera de las concentraciones. Nosotros fuimos los únicos que llevamos 24, pero los que llevaban 25 o 26 se quejaron porque se resentía el ambiente”.

Diferencias de España

“Lo que hacemos sin balón es una parte muy pequeña del partido. Deberíais destacar lo que hacemos con balón. Yo no veo a ninguna selección que maneje la pelota como nosotros. Nadie ha generado más ocasiones que nosotros. Yo destacaría lo que hace la Selección sin balón, pero sobre todo con él. No sé cómo quedaremos mañana, pero desde el primer minuto iremos a por el partido y correremos riesgos. Nadie puede dudar de eso”.

Automatismos

“El fútbol es muy complejo. Mañana esperamos un partido en el que presionarán mucho. Si la superamos aparecerán otras situaciones. Si superar al jugador en cuanto a información, tenemos que intentar que controlen el juego y facilitarle la toma de decisiones. Siempre he elogiado ser seleccionador español por el nivel del jugador”.

Marcos Llorente

“Discrepo con la caída de rendimiento. Marcos tiene un nivel físico top, tiene la capacidad de jugar en diferentes posiciones y tiene un gran nivel técnico. Para venir a la Selección como mediocampista hay que tener mucho nivel. Cumple con el perfil, tiene competencia, pero estoy convencido de que nos va a ayudar”.

Eric García

“Ya están todos disponibles”.

Apuestas personales

“No es que haya descubierto la penicilina. Cuando veo algo que me gusta mucho, como Pedri, no es difícil apostar por él. Igual que Gavi. Sólo hay que ser fiel a lo que uno considera. Estoy abierto de cara al Mundial que con su rendimiento pueda ayudarnos. Siempre hay sorpresas y también habrá jugadores que se caigan”.