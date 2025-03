Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, expresó su pésame a la familia y amigos de Carles Miñarro, doctor del Barcelona fallecido este sábado que ha motivado la suspensión del encuentro ante Osasuna que tenía que jugarse en el Olímpico de Montjuic con motivo de la jornada 27. El presidente federativo confirmó en Tiempo de Juego que fue la Junta Directiva culé quien le llamó para confirmarle la noticia.

«Me llamó el Barcelona para trasladarme la triste noticia. Trasladamos también desde la Federación nuestro pésame a los familiares y amigos. Creo que hemos tenido buena coordinación. Es una pena lo que ha ocurrido», comenzó señalando el presidente de la Federación.

«Cuando me dicen desde el Barcelona lo que había ocurrido, ya me viene a la cabeza que no hay más soluciones. Por respeto a la persona. Por su memoria teníamos que suspender el partido. Para que se le recuerde. Y cuando pasa de manera tan repentina es complicado de administrar», comentó Rafael Louzán en la Cadena Cope.

«Se habla mucho del calendario tan apretado. Hemos hablado con la Liga sobre esto. Y el miércoles tenemos una reunión para analizar muchas cosas, entre ellas el ámbito de competiciones. Vamos a sentarnos a hablar y tomar decisiones. Nuestro modelo de Copa y Liga ilusiona a mucha gente. Pero somos conscientes de que tenemos muchos partidos. Tengo esperanzas de que hablando todas las partes nos vamos a entender», replicó el presidente de la RFEF.

«No está nada fácil con el calendario que tenemos buscarle fecha a este partido. Es un día muy triste», culminó un afectado Rafael Louzán que no dudó en suspender el partido.

«Se ha recibido escrito del FC Barcelona comunicando el fallecimiento

del Dr. Miñarro, en las horas previas al partido entre el F.C. Barcelona y

el Club Atlético Osasuna, correspondiente a la Jornada 27 del

Campeonato Nacional de Primera División, poniendo de manifiesto la »

profunda afectación emocional experimentada por los jugadores»», comunicó la RFEF añadiendo que ambos clubes y la Liga tienen cinco días para buscarle una fecha a este partido en un calendario muy apretado.

Comunicado de la Liga

«La Liga lamenta el fallecimiento del médico del primer equipo del FC Barcelona, el doctor Carles Miñarro, e informa de que por este motivo queda aplazado el partido Barcelona-Osasuna previsto para hoy, a la espera de la resolución del juez único de Competiciones. La Liga quiere expresar sus más sinceras condolencias a la familia, amigos, al club y aficionados y se suma a su dolor. La nueva fecha y hora del partido se comunicarán próximamente», dijo la Liga en redes sociales.

Comunicado de la Federación

«La RFEF lamenta el fallecimiento del médico del primer equipo del FC Barcelona, el doctor Carles Miñarro, e informa de que por este motivo queda aplazado, a la espera de la resolución del Juez de Competición, el partido Barcelona-Osasuna previsto para hoy. La RFEF quiere expresar sus más sinceras condolencias a la familia, amigos, al club y aficionados y se suma a su dolor», explicó la Federación.