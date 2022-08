Lorenzo Brown estrena la camiseta de España: «Es la oportunidad de mi vida»

Lorenzo Brown ya ha estrenado su camiseta de la selección española de baloncesto. El base de origen estadounidense ha participado junto a sus nuevos compañeros y al seleccionador Sergio Scariolo en la presentación del equipo celebrada este martes en Madrid de cara al Eurobasket, que se disputará en el mes de septiembre.

«Estoy muy feliz de estar aquí», dijo Brown en sus primeras palabras en español, arropado por el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa. Hablando ya en inglés, reconoció que la ocasión era demasiado buena como para dejarla pasar. «Estar aquí es la oportunidad de mi vida (…) Me encanta el baloncesto, jugar en Europa me ha hecho mejorar y jugar con estos jugadores me hará ser todavía mejor porque es un equipo ‘top’, una selección ‘top’ y es un honor estar aquí. Estoy muy agradecido», transmitió.

Por su parte, Scariolo recordó que «el lugar de nacimiento y el color de la piel nunca ha sido un valor identificativo de este equipo». «Lo importante es que los jugadores estén unidos, cohesionados y que hagan el trabajo necesario para formar un equipo. Hay que apreciar el compromiso que ha demostrado Lorenzo Brown expresando su voluntad de formar parte de este equipo. Es evidente que el equipo, con su situación técnica, se beneficiará de ello», explicó el seleccionador.

En cuanto a Garbajosa, destacó el «enorme esfuerzo personal, físico y deportivo» que ha realizado el base del Maccabi Tel Aviv. «Ha sido una cuestión de amor, de cariño al baloncesto de nuestro país, de compromiso con nuestra selección», dijo el exjugador, añadiendo que «no ha sido nada sencillo» conseguir que Brown esté en el equipo.

Por último, el capitán de la selección Rudy Fernández, que en un primer momento fue crítico con la nacionalización exprés de su nuevo compañero, quiso pasar página. «Es un jugador que viene a ayudar a la selección y prefiero jugadores que se vinculen a su selección a otros que dejen de lado la llamada de Scariolo», lanzó.