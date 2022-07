Rudy Fernández no se mordió la lengua a la hora de hablar de la controvertida nacionalización de Lorenzo Brown para que dispute el EuroBasket con la selección española. El mallorquín, como capitán del equipo, aseguró que ya ha comunicado su malestar por la decisión al presidente de la Federación de Baloncesto, Jorge Garbajosa.

«Ya se lo he dicho al presidente y como capitán tenía que dar mi opinión. No me parece bien. Me enteré por la prensa de que habían nacionalizado a ese jugador, que no tenía ningún vínculo con el país, y él me lo explicó», dijo el alero del Real Madrid.

Rudy distingue claramente el caso Brown con las nacionalizaciones de Ibaka o Mirotic. «Yo tenía la referencia de haber jugado con Mirotic y con Ibaka. Son jugadores extranjeros, pero se han formado en una cantera de España desde muy pequeños y en ese sentido tenían una vinculación especial con nuestro país», dijo.

En cambio, Lorenzo Brown poco o nada tiene que ver con nuestro país. De hecho nunca ha jugado en un club de la península ibérica y va a jurar la Constitución desde Estados Unidos. «Si está, hay que intentar ayudarlo el máximo posible porque al final él también nos ayudará a competir. Pero hay muchos jugadores españoles que se han ganado estar en esa plaza y al final, quizás no tendrán el reconocimiento que se merecen al haber fichado a ese jugador», zanjó el ganador de tres EuroBaskets, entre otros grandes torneos en la selección.