Locura en Decathlon con las botas de trekking que parecen de profesional: son todoterreno y están tiradas de precio

Las botas de trekking impermeables Quechua MH500 para mujer se han convertido en uno de los productos más buscados de las últimas semanas en Decathlon. Lo que parecía una compra habitual para senderistas y aficionadas a la montaña ha terminado generando una auténtica avalancha de interés tanto en tiendas físicas como en la web, donde algunas tallas ya empiezan a escasear. El motivo de este éxito repentino es un diseño con apariencia de calzado profesional, pensado para terrenos exigentes, y un precio muy por debajo de lo que suele costar este tipo de botas en el mercado. Una combinación que ha despertado el interés no solo de quienes practican trekking con frecuencia, sino también de mujeres que buscaban unas botas resistentes para escapadas ocasionales.

A simple vista, estas botas transmiten solidez. Su diseño robusto, con refuerzos visibles y una suela marcada, recuerda al de modelos utilizados en rutas de montaña más técnicas, algo que ha sorprendido a muchas compradoras al verlas por primera vez. No parecen unas botas básicas ni un calzado pensado solo para paseos suaves. Esa imagen contundente ha sido uno de los factores que más ha contribuido a su popularidad, ya que muchas usuarias aseguran que podrían pasar perfectamente por botas de marcas especializadas mucho más caras.

Sin embargo, al calzarlas, la sensación es distinta a la que se espera de un modelo tan contundente, pues no resultan rígidas ni pesadas, y desde los primeros pasos ofrecen una pisada cómoda y estable. Uno de los aspectos más comentados por las que ya las han probado es su comportamiento en condiciones complicadas. La impermeabilidad es uno de sus grandes atractivos y se ha convertido en un argumento decisivo para muchas compradoras. Caminatas bajo la lluvia, senderos embarrados o tramos húmedos no parecen suponer un problema, y esa tranquilidad de no acabar con los pies mojados marca una diferencia importante en rutas largas.

Decathlon arrasa con estas botas de trekking

A esto se suma una suela con buen agarre, pensada para responder bien en superficies irregulares, lo que refuerza esa sensación de seguridad que se busca en unas botas de trekking de este tipo. El boca a boca ha hecho el resto. Las reseñas en la web de Decathlon y los comentarios en redes sociales coinciden en destacar que estas botas ofrecen mucho más de lo que su precio hace pensar. Y es que se pueden comprar ahora por 69,99 euros (su precio original era de 74,99€) en dos colores: gris y verde.

En un momento en el que el equipamiento de montaña suele implicar una inversión considerable, encontrarse con unas botas de este nivel por alrededor de 70 euros resulta especialmente atractivo. Para muchas supone la oportunidad de mejorar su calzado sin hacer un gran desembolso, y para otras es simplemente una compra inteligente antes de la temporada de primavera y verano, cuando aumentan las escapadas al aire libre y las rutas de senderismo. No es extraño, por tanto, que en algunas tiendas ya se vean estanterías medio vacías o que ciertas tallas vuelen en cuanto reaparecen en la web.