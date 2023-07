Lío amoroso en el Mundial femenino: le niega el saludo y se encaran por su ex y una fiesta en Ibiza

Lo nunca visto en el fútbol ocurrió este jueves en el partido de la fase de grupos del Mundial femenino entre Australia e Irlanda. Un lío amoroso que venía de lejos y que se refrendó antes y durante el encuentro, con una tensión evidente entre dos de las jugadoras. Todo empezó en el saludo previo entre ambas selecciones, cuando la irlandesa Ruesha Littlejohn negó la mano a la australiana Caitlin Foord, un vídeo que rápidamente se hizo muy viral en las redes.

Todo viene a raíz de la separación de Littlejohn y la que fuera su novia, Katie McCabe, hace unos meses. Poco después de romper su relación, McCabe fue publicó fotos de fiesta en una conocida discoteca de Ibiza junto a Foord, de ahí el enfado de la irlandesa, que no sólo se plasmó en el saludo inicial, sino que también se encaró con la australiana sobre el terreno de juego durante el partido.

El final que nadie quería ver: Ruesha Littlejohn 🇮🇪 esquivando el saludo de Caitlin Foord 🇦🇺pic.twitter.com/fdnSc8bLhW — Arsenal Women 🇦🇷 (@ArgsenalWFC) July 20, 2023

Littlejohn tuvo que ser sujetada por una compañera de equipo para que la tangana no pasara a mayores. Una vez acabado el encuentro, la imágenes muestran a la irlandesa acercándose a Foord señalándola con el dedo índice. «Claramente, todavía hay algo de tensión», cuenta una fuente cerca a la selección de Irlanda.

«Caitlin y Katie son grandes amigas. Juegan juntas en el Arsenal. Pasan mucho tiempo juntas. Pero no hay nada más que eso», añade asegurando que Foord no tuvo nada que ver en la separación de McCabe y Littlejohn. Afortunadamente, la tensión quedó en eso y el lío amoroso entre estas tres jugadores no pasó a mayores por el bien del deporte y de sus carreras.