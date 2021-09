El Atlético campeón de Liga la pasada temporada sólo perdió en tres de sus desplazamientos: Real Madrid, Sevilla y Athletic. Apenas cometió errores ante los pequeños y ahí cimentó la base de su éxito. Sin embargo lo que está sucediendo en este curso no tiene nada que ver. Los goles en el descuento de Lemar y Suárez evitaron el bochorno en Cornellà y el Alfonso Pérez, pero Mendizorroza ha asistido hoy a la confirmación de lo que lleva semanas viéndose muy claramente: la absoluta descomposición del equipo de Simeone, blando en defensa e inofensivo en ataque pese a disfrutar de la mayor nómina de delanteros de Primera División. El título se gana en los campos de los poderosos, pero se pierde en el de los débiles. Éste ya es un aviso muy serio.

Desde el gol de Correa al Alavés en la segunda jornada el Atlético no es capaz de marcar el primer gol del partido. Es una estadística que empieza a ser preocupante porque revela que la contundencia defensiva del equipo no tiene nada que ver con la del año pasado. El 1-0 del Alavés fue la evidencia de que el Cholo se enfrenta a un grave problema. Luis Rioja botó un saque de esquina a los cuatro minutos escasos y el balón, que no era especialmente complicado, superó a Felipe y Savic y acabó en la cabeza de Laguardia, que en el área pequeña picó abajo lejos del alcance de Oblak. Cometer un error así en Primera División debería servir para encender todas las luces de alarma.

Para los vitorianos, en cambio, el gol fue el balón de oxígeno que habían reclamado con insistencia desde que el Campeonato se puso en marcha en agosto. Por delante por primera vez en el curso, se prepararon para guardar su ventaja como un tesoro. Al grito de Calleja el equipo se juntó aún más para ocultarle a su rival cualquier espacio disponible. El partido empezó a jugarse en muy pocos metros y el Atlético se vio obligado a aumentar al máximo su nivel de precisión en el pase. Hermoso adelantó la posición, De Paul empezó a reclamar el balón y Kondogbia hizo suyo el semicírculo central, pero el problema fue la incomparecencia de los tres de arriba. Ni Carrasco, ni Luis Suárez ni por supuesto Griezmann participaban en el encuentro. Ni un solo disparo, ni una sola aproximación, ni un solo atisbo de recuperación en los primeros 25 minutos. Llorente acabó con la sequía a los 26, pero su remate salió muy desviado.

El intento del madrileño pareció ser el inicio de la recuperación, pero lejos de eso el Atlético entró en un verdadero agujero negro en el que exhibió la peor de sus versiones. Sin velocidad, sin ideas, sin poder ganar ni un solo duelo individual y con una preocupante falta de talento el equipo llegó al descanso sin haber sido capaz de hacer intervenir a Pacheco ni una sola vez. Si mala fue la imagen que se dio en el primer tiempo ante Espanyol, Getafe y Athletic, la de hoy en Mendizorroza era indigna de un defensor del título de Liga.

Eso, a nivel general, porque en el plano individual resulta obligado señalar una vez más a Antoine Griezmann, que deambuló por el terreno de juego como un alma en pena. Llorente le regaló el único pase con sentido de su equipo en la primera parte, pero luego fue incapaz de transformarlo en nada positivo. La intrascendencia del francés en el juego de ataque del campeón es absoluta. Simeone le dio hoy la oportunidad de permanecer en el campo durante los 90 minutos, pero fue estéril. Ni está ni se le espera.

El Cholo desperdició el primer cuarto de hora de la segunda parte manteniendo a los mismos jugadores sobre el terreno de juego, pero al final le devoró la evidencia. A los 59 minutos entraron en el campo Lodi, Cunha y Correa y se marcharon Kondogbia, Trippier y Carrasco. En ese momento el Atlético no había conseguido disparar ni una sola vez entre los tres palos de la portería de Fernando Pacheco mientras el Alavés dominaba el partido sin sufrir ni el menor agobio y acechando el segundo gol. A los 58 minutos un nuevo error defensivo rojiblanco dejó al senegalés Loum solo ante Oblak, pero disparó a las nubes.

Correa obligó por fin a intervenir a Pacheco a los 68 minutos. El argentino asumió el rol de líder que es incapaz de tomar Griezmann y hegemonizó el ataque rojiblanco, pero no fue suficiente ni siquiera para empatar. Esta vez no hubo gol salvador a última hora y de hecho quien sí lo tuvo en las manos fue el Alavés, que desperdició el 2-0 en varias ocasiones. Al final se consumó la primera derrota de la temporada en vísperas del decisivo partido de Champions en San Siro. O el Atlético se pone las pilas o esto pinta a fracaso.