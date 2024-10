La Liga de Tebas se hunde en Champions. Real Madrid, Barcelona, Atlético y Girona no estarían clasificados para octavos de final de la máxima competición europea directamente a día de hoy al no aparecer entre los ocho primeros. De hecho, el conjunto de Míchel estaría eliminado. El presidente presume de tener la mejor Liga del mundo y la realidad dice que sus equipos no se encuentran entre los ocho mejores de Europa tras las dos primeras jornadas.

Este año ha entrado en vigor un nuevo formato. Atrás queda la Champions League tal y como la conocíamos, con su fase de grupos con cuatro equipos en cada uno y los dos primeros clasificándose para octavos de final. El tercero iba a Europa League y el cuarto quedaba eliminado. Ahora, la fase de grupos está formada por los 36 equipos que la disputan, en la que cada uno juega un total de ocho partidos, cuatro en casa y cuatro fuera.

Obviamente, los equipos del mismo país no se pueden enfrentar entre ellos. Eso se mantiene. No obstante, cada uno juega contra ocho rivales diferentes. Una vez concluida esta fase, los ocho primeros accederán directamente a octavos de final y los clasificados del nueve al 24 jugarán un partido de playoff entre ellos para determinar los ocho restantes que pasan octavos.

Hasta ahora, el Real Madrid siempre había sostenido a la Liga de Tebas en la Champions, como así lo demuestran las 15 Copas de Europa que tiene el club blanco en sus vitrinas. Los de Carlo Ancelotti defienden la corona este año tras superar al Borussia Dortmund en al final de Wembley la pasada temporada. Pero este año no ha comenzado bien la cosa para los vigentes campeones.

El Real Madrid ocupa la decimoséptima posición de la tabla, justo por detrás del Barcelona, decimosexto, con tres puntos. El rey de esta competición suma una victoria y una derrota en dos jornadas. Pero el mal partido que firmaron en Lille ha sido un toque de atención para el cuadro que comanda Carlo Ancelotti, que volvió a perder un partido 258 días después. Todavía quedan seis jornadas más, por lo que no es una derrota muy preocupante, más aún teniendo en cuanto que están a un punto del octavo, el Manchester City.

Jornada aciaga para la Liga de Tebas

Esta segunda jornada ha sido aciaga para la Liga de Tebas. Tres de sus cuatro equipos han perdido y todos ellos dejaron una imagen bastante pobre en sus partidos, sobre todo el Atlético. Los dos equipos capitalinos, Real Madrid y Atlético, cedieron en su primer encuentro fuera de casa. Los rojiblancos salieron peor parados tras recibir un duro correctivo en Lisboa.

El Benfica, tercero de la liga portuguesa, pasó por encima de uno de los clubes punteros de la Liga de Tebas, al que goleó por 4-0. Ahora mismo, el Atleti ocupa el puesto 23 de la tabla, al límite de quedar eliminado, con tres puntos. Más cerca estuvo el rey de Europa de conseguir sacar al menos un punto en su visita a Lille. El quinto de la Liga francesa acabó con el vigente campeón de la Liga de Tebas por 1-0. Aunque los blancos tuvieron oportunidades para igualar el marcador en el tramo final del encuentro.

Los goles son claves en esta Champions

Por otro lado, los equipos catalanes firmaron cara y cruz. La cruz volvió a ser el Girona, que en su estreno en Montilivi no pudo superar al Feyenoord. Los de Míchel pagaron la novatada en un duelo donde los errores les condenaron seriamente y actualmente estarían eliminados, ya que ocupan el puesto número 30 de la clasificación con cero puntos. El Barcelona fue el único equipo de la Liga de Tebas que ganó esta jornada, pero venía de perder en Mónaco en su primer partido, por lo que cuenta con los mismos puntos que Real Madrid y Atlético.

La goleada sufrida por el tercero de Portugal, a priori una liga inferior a la española, ha condenado al conjunto rojiblanco a la zona baja de la clasificación. Los pupilos de Simeone se encuentran en una posición delicada, ya que están en el puesto 23 y aventajan en solo dos puntos al Stuttgart, que sería el primero que quedaría eliminado si terminara ahora. Lo cierto es que la Liga de Tebas ha naufragado en esta nueva Champions. Ya se quedaron sin la quinta plaza, que fue a parar a Inglaterra e Italia, y ahora sus cuatro equipos están fuera de los ocho primeros, lo que les dejaría fuera del pase directo a octavos.