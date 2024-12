Una leyenda de Argentina destroza a Messi: «Juega un fútbol de country en Estados Unidos»

En Argentina no todo el mundo es adepto de Leo Messi, también hay críticos. Uno de ellos es Hugo Orlando Gatti, más conocido como El Loco, toda una leyenda del fútbol argentino. A sus 80 años, el ex guardameta sigue dando mucho que hablar. En esta ocasión ha sido protagonista por arremeter sin piedad contra el astro del Inter de Miami y la Albiceleste, porque considera que «juega un fútbol de country» en la MLS.

«Messi no me cae mal, pero jugó en un fútbol fácil. Yo lo veía a él en un Barcelona que le pitaban todo, que nadie le daba una patada, que tenían un equipo bárbaro que jugaba para él. Pero no lo voy a negar», comenzó diciendo Gatti cuando le preguntaron sobre Leo Messi. Pero eso no fue todo. El Loco atizó a la estrella de Argentina y la liga en la que juega actualmente al hablar sobre su posible presencia en el Mundial de 2026.

Cuando le preguntaron sobre si cree que el 10 puede llegar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá señaló lo siguiente: «Llegar, puede llegar, pero va a ser uno menos. Hoy ya es uno menos. Está jugando un fútbol de country en Estados Unidos». El Loco Gatti considera que Messi no debería jugar la próxima Copa del Mundo, donde la Albiceleste defenderá la corona conquistada en Qatar.

Cristiano, mejor que Messi

Durante la entrevista en La Nación de Argentina, Gatti comparó a Cristiano Ronaldo y Leo Messi, dos cracks que han sido rivales durante años en los Clásicos entre Real Madrid y Barcelona. Ahora, ambos están fuera de Europa cerrando sus exitosas carreras. No obstante, para el ex portero, el luso «limitado es mejor que Messi».

«Cristiano, limitado, es un fenómeno. Pero limitado es mejor que Messi. Y es limitado porque no tiene las condiciones de Messi, pero jugó en los mejores equipos del mundo. Es más bravo jugar ahí. Ahí juegan todos. Te corren, te matan. ¿Messi dónde jugó? En el Barça y en la selección argentina. Messi no se exigió para jugar en otros equipos, en otros países. Y tuvo oportunidades, ¿eh?», argumentó.

Por último, Gatti restó méritos a la conquista del Mundial y la actuación de Messi en Qatar 2022. El Loco lo comparó con Maradona, al que «mataron a patadas» mientras que a Leo «no le pegaron». «No le pegaron ni una patada. Al fútbol, si te dejan jugar, como decía Alfredo Di Stéfano, juegas todos los días. Y lo dijo Alfredo Di Stéfano, que después de Pelé venía él. En cambio, a Maradona lo mataron a patadas. A Messi no le pegaron. Y a Diego le pegaban, se caía y se levantaba de nuevo. A Messi lo tocas y se queda ahí», concluyó.