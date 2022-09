Lewis Hamilton se libra de su peor enemigo

El equipo Williams ha anunciado la salida de su piloto Nicholas Latifi cuando concluya el presente Mundial de Fórmula 1. El pobre rendimiento del piloto canadiense ha agotado la confianza de la escudería británica y el campeonato perderá al inesperado protagonista en el desenlace del último título. Suyo fue el accidente en las últimas vueltas del Gran Premio de Abu Dabi que provocó un vuelco en la pelea por el entorchado: Max Verstappen se coronó y Lewis Hamilton se quedó sin su séptimo Mundial.

«Aunque no hemos logrado los resultados juntos que esperábamos, ha sido un viaje fantástico. Conseguir esos primeros puntos en Hungría el año pasado fue un momento que nunca olvidaré y pasaré al próximo capítulo de mi carrera con recuerdos especiales de mi etapa en este equipo. Sé que ninguno de nosotros dejará de esforzarse hasta el final de la temporada», se resignó Latifi en el comunicado difundido por Williams.

En la última carrera de 2022, el norteamericano se erigió en el factor decisivo del mano a mano por el título entre Verstappen y Hamilton. Su accidente a falta de cinco vueltas para el final del GP Abu Dabi provocó la entrada del polémico coche de seguridad que finalmente permitió alcanzar la gloria al piloto neerlandés.

Williams Racing and Nicholas Latifi will part ways at the end of the 2022 Season.

We want to thank Nicky for his commitment and hard work over the last 3 years and wish him all the best in the next steps of his career.#WeAreWilliams

— Williams Racing (@WilliamsRacing) September 23, 2022