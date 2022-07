Lewandowski desvela cómo fue su salida del Bayern y el fichaje por el Barcelona

Robert Lewandowski ya habla como jugador del Barcelona y presume de su fichaje por la entidad azulgrana. El delantero polaco, que el pasado sábado fue oficializado como la contratación estrella de los culés en este verano, desveló sus conversaciones con Xavi Hernández y el principal motivo por el que dejó el Bayern de Munich, que no es otro que probar en otro campeonato que no fuera la Bundesliga.

«Quería jugar en otra liga, ya lo había decidido. Fue la decisión más difícil de mi vida», asegura Lewandowski en una de sus primeras comparecencias después de confirmarse su llegada al Barcelona y la salida del Bayern de Munich, el equipo en el que explotó definitivamente como estrella futbolística a nivel mundial.

Lewandowski llega a Can Barça con una edad avanzada, pero no cree que ello vaya a limitarle a él ni al conjunto azulgrana a la hora de planificar a medio plazo. «Pronto tendré 34 años, pero me siento muy fuerte física y mentalmente. El Barça lo ve igual; 2026 no tiene por qué ser el final», comentó, sobre su contrato por cuatro temporadas y lo que puede dar de sí a lo largo de él.

El delantero polaco tuvo un encuentro con el que ya es su entrenador, Xavi Hernández, y habló de las impresiones que compartieron en Ibiza. «Xavi me dijo: ‘Te espero’. Tiene un plan claro sobre cómo llevar al Barça a la cima», aseguró Lewandowski en la entrevista, para el diario alemán Bild, no sin antes dejar claro que ha firmado por el Barcelona «para ganar títulos».

«El Barça tuvo problemas la temporada pasada. Ahora han hecho fichajes y el club está en el camino de volver a la cima», vaticina Lewandowski, el quinto fichaje de los culés tras Kessie, Christensen, Pablo Torre y Raphinha y también el que apunta a ser el líder en el intento de resurrección del Barcelona.