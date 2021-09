El director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, concedió una entrevista a Canal Plus en la que habló sobre el fichaje de Messi después de que no renovara con el Barcelona. En la misma, el brasileño reconoce que tuvieron contactos con el astro argentino antes de ficharle, «pero siempre después del mes de enero».

«No puedo ocultar que teníamos contactos con Messi desde antes, pero siempre después del mes de enero, cuando ya estaba en los seis meses finales de su contrato. Nunca le contactamos antes de enero de 2021», comentó en relación a la llegada del ex azulgrana. Leonardo deja claro que los contactos fueron en todo momento cuando el futbolista era libre de negociar con cualquier equipo.

En su momento, Joan Laporta, presidente de Barcelona, atacó al equipo galo cuando el propio Leonardo reconocía abiertamente su deseo de fichar a Messi en el mes de enero: «Con el debido respeto, debo decir que el comportamiento del PSG no me agradó en absoluto. Le faltaron el respeto al Barça. Siempre he seguido de cerca la evolución del PSG, ahora es un equipo en el que hay que confiar en el panorama europeo, pero me sorprendió y decepcionó».

Por otra parte, el director deportivo del cuadro parisino, explica cómo se fraguó su fichaje después de no renovar con el club azulgrana. «Creo que su idea era quedarse en Barcelona. Sinceramente, tenía claro que su idea era quedarse en Barcelona y posiblemente retirarse allí», comienza diciendo Leonardo para luego desvelar cómo aparecieron ellos: «Pero entonces terminó la historia de Messi con el Barça y llegamos nosotros. Sus ganas de venir nos motivó a concretar la operación. Imagínense un jugador como Messi con la camiseta del PSG, eso es algo grandioso, muy bonito. Ahora que le estoy conociendo, es una persona muy correcta, serio y muy conciso».