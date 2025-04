El legado de Fernando Alonso: se emociona con el himno de España en honor de su apadrinado Pepe Martí

Fernando Alonso se ha emocionado con el himno de España que sonó en honor de Pepe Martí en Baréin. El piloto español logró este sábado su primera victoria del año en el Mundial de Fórmula 2 e hizo sonar el himno de nuestro país en el circuito de Sakhir. A la ceremonia del podio acudió Fernando Alonso, que apadrina a Pepe Martí en su carrera en el mundo del motor.

La imagen fue emocionante en Baréin. Mientras sonaba el himno de España en honor de Pepe Martí, Fernando Alonso miraba al piloto español, su apadrinado, con cara de orgullo. Vestido con los colores de Aston Martin, y unos minutos antes de la sesión de clasificación en el Gran Premio de Baréin de F1, el asturiano se acercó al podio para ver a Martí disfrutar de este momento tan especial al lado de la familia del piloto de Campos Racing.

Con 19 años, el piloto español afronta su segunda temporada con Campos Racing en el Mundial de Fórmula 2, que es la categoría inferior a la F1. Desde allí espera dar el salto el próximo curso gracias a actuaciones como las que ha ofrecido este sábado. Y es que Martí salió en undécima posición y acabó ganando con una gran remontada y además con espectáculo: realizó grandes adelantamientos y una serie de maniobras que demostraron su habilidad al volante.

No le cabe el orgullo en el pecho a nuestro Fernando 🥹❤️ Suena el himno de España por Pepe Martí ¡Qué momento! 🇪🇸#BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/7wURD9pRpP — DAZN España (@DAZN_ES) April 12, 2025

Pepe Martí, el pupilo de Fernando Alonso

Pepe Martí es uno de los grandes talentos del mundo del motor y está apadrinado por Fernando Alonso. Más concretamente por A14 Management, que es la empresa de representación del piloto de Aston Martin. En una entrevista con OKDIARIO, Pepe Martí reconocía su gran relación profesional con Fernando Alonso: «Fernando es Fernando. Todo el mundo sabe lo ocupado que es y la agenda que tiene. Yo con Fernando tengo una relación muy profesional. Le he pedido ayuda cuando la he necesitado y él siempre me ha respondido».

«La verdad es que eso se agradece mucho porque hay veces que vas a un circuito nuevo y teniendo 45 minutos de sesión libre es difícil que puedas hacer un buen resultado. En esos casos te hace falta la experiencia que obviamente tiene Fernando. Él conoce los circuitos mejor que nadie y tener a alguien con esos conocimientos al alcance de la mano es espectacular. Además, Fernando es mi ídolo desde pequeño y eso lo hace muy especial», añadió Pepe Martí en esa entrevista.