Pepe Martí (Sabadell, 1985) es el joven piloto español con más posibilidades de llegar a la Fórmula 1 y hacer historia junto a Fernando Alonso y Carlos Sainz. De momento, en 2024 debutará con Campos Racing en Fórmula 2, el último escalón antes de cumplir su sueño. Su talento está acreditado por sus padrinos: forma parte del programa de jóvenes pilotos de Red Bull y está representado por el propio Fernando Alonso.

Martí recibe a OKDIARIO en la sede de su equipo en Alzira (Valencia). En las distancias cortas es sereno y sonriente. También sorprende por una madurez impropia de sus 18 años. Su victoria en el último Gran Premio de España de Fórmula 3 hizo que mucha gente empezara a conocer a la gran promesa del automovilismo español.

Pregunta: ¿Cómo recuerdas aquella victoria en Barcelona?

Respuesta: Un par de horas o tres después estaba en casa porque al día siguiente porque al día siguiente tenía colegio y tenía que preparar la selectividad. Pero ese día lo tengo muy presente en mi cabeza. Obviamente el sueño de cualquier piloto es ganar en casa. Y qué manera mejor que haciendo ‘pole’, vuelta rápida, victoria, liderando todas las vueltas… Fue muy especial, no tengo palabras para definirlo.

P: Ya has hecho tus primeras pruebas subido a un Fórmula 2. ¿Hay mucha diferencia respecto a un Fórmula 3?

R: Es más duro el cambio que hice hice antes de Fórmula 4 a Fórmula 3. El tema es que ahora hay muchas más cosas que hacer y en las que pensar: las paradas, los frenos, los neumáticos, la estrategia… Este campeonato tiene un aspecto más cognitivo y creo que eso lo hace muy interesante. A mí me parece un campeonato muy atractivo y la verdad es que tengo muchas ganas de disputarlo.

P: En el horizonte final aparece la Fórmula 1. ¿Estás en el mejor sitio para conseguirlo algún día?

R: Sí, por supuesto. Este año me ha fichado Red Bull, que para mí es la mejor academia de largo de la Fórmula 1 y ha confiado en mí para llegar algún día a la F1. No me pongo presión, con eso es bastante. Trabajo mejor estando tranquilo y yo creo que depende de mí más que de nadie llegar a la Fórmula 1 en un futuro. Así que la F2 es el último paso previo. Obviamente luego hay cosas que pueden pasar o que me vaya mal el año, eso también es una opción factible. Pero bueno, confío en que Campos Racing va a ser competitivo y en que yo puedo hacer un buen trabajo. Además tengo un compañero de equipo experimentado que me va a ir bien para aprender en las primeras carreras y espero que durante el año progrese para pelear por victorias al final del año.

P: Para llegar a la actual Fórmula 1, ¿cuánto cuenta el talento del piloto y cuánto el apoyo económico que tenga detrás?

R: Creo hoy en día es casi a partes iguales. Si miras el talento que hay en la G2, incluso el piloto que parece relativamente malo lo metes en un campeonato que tenga un nivel un pelín más bajo y va a estar delante. Si no, no estarían 15 ó 16 pilotos en un segundo de diferencia. Si hay un piloto que puede aportar 30 millones de euros más, obviamente los equipos lo tienen en cuenta. Al igual que digo esto, también creo que si un piloto gana la F2 se merece estar en Fórmula 1.

P: ¿Cómo se fraguó tu fichaje por Red Bull?

R: Yo me enteré subiendo al podio cuando gané la carrera en Barcelona, Me dijeron que tenía una reunión con el doctor Helmut Marko. Fui allí y me dijo que querían contar conmigo. Obviamente no puedo dar especificaciones de nada, pero se consiguió firmar un contrato y ahora mismo soy parte del equipo Junior Team de Red Bull, así que contento.

P: El dominio de Red Bull este año ha sido increíble.

R: Espectacular. Es el coche más dominante de la historia mientras la Fórmula 1 tiene las reglamentaciones más estrictas de la historia. Así que es de alabar lo que han hecho tanto Red Bull como Max este año. Red Bull no ha cometido ningún fallo estratégico durante todo el año y Max no cometido ningún fallo de pilotaje. Definitivamente han sido el equipo a batir. Es de de alabar todo lo que han hecho. Ojalá pueda estar yo metido en un coche de esos en el futuro.

P: ¿Has conocido ya a Verstappen o Pérez?

R: A Max no, con Checo sí que he tenido contacto en el pasado. Supongo que en el futuro lo conoceré. Pero lo que ellos quieren es que ganemos carreras, eso es lo que les importa no, ver a los coches de Red Bull delante. Ese es el interés principal, no hay nada más que eso.

P: Si todo sale como te gustaría, el siguiente paso lógico sería llegar a Alpha Tauri.

R: Sí, se supone que sí, que ese es el escalón. Primero el asiento en Alpha y luego el asiento en Red Bull. Creo que desde siempre ha sido así. A por ello.

P: Además de Red Bull, también cuentas con el apoyo de Fernando Alonso, ya que formas parte de agencia su representación A14 Management. ¿Cómo es tu relación con él?

R: Fernando es Fernando. Todo el mundo sabe lo ocupado que es y la agenda que tiene. Yo con Fernando tengo una relación muy profesional. Le he pedido ayuda cuando la he necesitado y él siempre me ha respondido. La verdad es que eso se agradece mucho porque hay veces que vas a un circuito nuevo y teniendo 45 minutos de sesión libre es difícil que puedas hacer un buen resultado. En esos casos te hace falta la experiencia que obviamente tiene Fernando. Él conoce los circuitos mejor que nadie y tener a alguien con esos conocimientos al alcance de la mano es espectacular. Además Fernando es mi ídolo desde pequeño y eso lo hace muy especial.

P: Fernando también pasó en sus inicios por Campos Racing. Estás subiendo por la misma escalera que él.

R: Con los años todo cambia mucho con los años. La Fórmula 3000 de entonces no es como la Fórmula 2 de hoy. Antes era un campeonato de de adaptación, de pura mecánica, el coche salía a pista, el piloto se adaptaba y era quien fuese más rápido. Hoy en día en la F2 hay tanta tecnología detrás que un pequeño cambio te da media décima y estás más delante. Pero la experiencia en carreras de Fernando no la tiene nadie, siempre se le pueden preguntar cosas y él sabe cómo mejorarlas.

P: ¿Crees que a Fernando todavía le queda muchos Mundiales por delante?

R: Seguro. Este año se ha visto que no le quedan ni uno, ni dos, ni tres. Le quedan todos los que quiera disputar. A mí me encantaría poder compartir pista con Fernando y si es peleando por un Mundial mejor. Pero en la Fórmula 1 dependes mucho del coche que tengas. Es un campeonato de marcas y el equipo que tenga un poquito más que el resto le hace la vida más fácil a sus pilotos.

P: Fernando ganó su primer Mundial en 2005, el año que tú naciste…

R: Obviamente no pude ver sus carreras en directo ni aquellas defensas que hacía, como aquella frente a Schumacher en Imola. Pero sí que le vi pelear por un Mundial en 2012 con Ferrari. Aquel año tenía un coche inferior y estuvo peleando por el campeonato hasta el final. Cuando veías a Fernando pelear por un campeonato en un coche no mediocre, pero no capaz en manos de otro, y lo veías que cada fin de semana estaba ahí y cada fin de semana perseveraba. Y todo el mundo decía va a jacer P5 y hacía P4, y ahora como mucho P4 y hacía podio… Esas cosas son las que le diferencian del resto y por eso siempre fue mi ídolo, desde bien pequeño. Es el piloto con el que crecí.

P: ¿En qué otros pilotos te fijas para mejorar? ¿A cuál se asemeja más tu estilo?

R: Eso es muy difícil de saber. Hay muchísimos estilos de pilotaje y muchísimas maneras de pensar las cosas, y cada piloto es particular y diferente. Cuando peleas con alguien en pista, si sabes quién es y sabes cómo pelea, afrontas la batalla de forma muy diferente. Para mí ahora mismo el piloto top, el número uno es Max, yo creo que eso está clarísimo. Lleva haciendo unos años excepcionales y como he dicho antes, no hay nada que recriminarle. Ha hecho todo lo que tenía que hacer y todas las carreras que ha podido ganar las ha ganado. En clasificación hay veces que Leclerc es igual o mejor que Max, pero la confianza y el dominio que tiene Verstappen ahora mismo son insuperables.

P: ¿Y a Carlos Sainz le has pedido algún consejo?

R: Con Carlos no he tenido contacto casi nunca. Hemos hablado un par de veces, pero no hemos tenido contacto más allá de eso. Obviamente me gustaría conocerlo y también me gustaría cruzarme con él en alguna pista en unos años.

P: Sería histórico ver a tres españoles a la vez en la Fórmula 1.

R: Me lo imagino, pero es muy complicado, un sueño ahora mismo. Mi primer sueño es llegar a la Fórmula y si coincidiéramos los tres en la Fórmula 1 sería espectacular. Obviamente que es muy difícil tener a tres españoles porque ya se saben un poco lo política que es la Fórmula 1, interesa tener a pilotos de diferentes nacionalidades. Pero me gustaría que pasase en un futuro, seguro.

P: También cabe la posibilidad de que haya dos carreras de Fórmula 1 en España en el futuro…

R: Cuanta más mejor. Me dolería mucho que Barcelona se fuese del calendario, porque para mí es el Gran Premio de casa, vivo a 20 kilómetros del circuito, pero también me encantaría que hubiera Formula 1 en Madrid. Sería excepcional que tanto en MotoGP como en Fórmula 1 tuvieran más de una carrera en España. Se vería que somos un país que apoya mucho al deporte de motor. Ojalá pueda pasar.