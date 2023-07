LeBron James anuncia que no se retira y se reivindica: «Sé que algunos me odian»

LeBron James seguirá en la NBA. Aunque parecía un secreto a voces, el máximo anotador de la historia en la mejor liga del mundo lo confirmó en una entrega de premios de ESPN. El jugador de los Lakers sembró todas las dudas sobre su continuidad al caer eliminados en los playoffs ante Denver Nuggets. «Veremos, veremos… Veremos lo que pasa más adelante. No sé, no sé. Tengo mucho en lo que pensar, siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar», decía.

Pero la realidad era más bien otra. El jugador estadounidense tiene un único objetivo y es el de jugar con su hijo Bronny en su último año como profesional. En esta entrega de premios, LeBron lo dejó claro: «No me importa cuántos puntos más anote, o lo que pueda o no pueda hacer en la cancha. La verdadera pregunta para mí es: «¿Puedo jugar sin hacer trampa a este juego?», comenzaba. «El día que no pueda darle todo al juego en la cancha es el día en que terminaré. Por suerte para ustedes, ese día no es hoy», dijo James, tras ganar el premio ‘Best Record Breaking Performance’.

«Escuchen… pueden quererme y sé que algunos de ustedes también me odian. Pero lo único que siempre harán es respetarme y apreciar la forma en que enfoco el baloncesto y lo que le he dado a este juego», añadió LeBron. Por otro lado, su mujer Savannah dijo que su pareja «es el tipo más malo que ha pisado una cancha de baloncesto. Nadie trabaja más duro. A nadie le importa más. Y nadie ha hecho más por el baloncesto que LeBron James».

Y es que LeBron James todavía cuenta con un año obligatorio de contrato por 47,6 millones de dólares al que podría sumarse uno más por valor de 51,4 millones. La pasada temporada, el jugador de 38 años (cumplirá 39 el próximo 30 de diciembre) promedió 28,3 puntos, 8,3 rebotes, 6,8 asistencias con un 50% en tiros durante la temporada regular. Cabe recordar que este mismo año batió el récord histórico de puntuación de Kareem Abdul-Jabbar.