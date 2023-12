Laporta explica el lío de la convocatoria en Amberes: «Queríamos hacer ‘Team Building’»

Joan Laporta se pronunció sobre el lío de la convocatoria contra el Amberes el pasado miércoles. Las últimas informaciones apuntaban que el presidente llamó a Xavi para que incluyera a Lewandowski, Gündogan y Araujo en la convocatoria, después de que el técnico no los incluyera en la misma para darles descanso puesto que el Barcelona ya no se jugaba nada y estaba clasificado como primero. El preparador azulgrana rectificó y al día siguiente modificó la lista para meter a estos tres jugadores.

Previamente, Xavi había explicado que «lo hemos hablado el equipo, presidente, Deco y el club. No vamos por diferentes vías. Hablando con los jugadores también. Cambiar el itinerario y hacer una noche más cambia mucho. Voy a ver como están todos. Aún no hemos entrenado. La idea es hacer cambios y dar descanso a los jugadores con fatiga muscular. A los que tienen minutos en sus piernas, como Ronald Araujo, Robert Lewandowski o Ilkay Gündogan».

Ante estas declaraciones, Deco, en la previa del partido comentó que «las convocatorias son temas del míster, nosotros no hemos consensuado nada», para después dejar claro que «es un tema que entre todos hemos hablado por un tema de gestión, de vuelos y de esfuerzo. Hay una serie de cosas que se tienen que conjurar. Estamos todos bien, no hay que preocuparse».

Tras las declaraciones del director deportivo, Xavi volvió a dejar claro en rueda de prensa que no era así: «La decisión fue consensuada. Robert me dice que quiere jugar y Gündogan me dice que quiere ayudar al equipo. Lo decidimos en el club. Es un tema de grupo. No es que yo quede mal y el presidente bien. No hay ningún problema dentro. El problema son las sensaciones», afirmó el técnico en sala de prensa tras la derrota en Bélgica.

Ante el revuelo formado por el lío de la convocatoria, Laporta dejó claro en una entrevista con EFE que la decisión fue consensuada entre Xavi, él y Deco con la intención de hacer grupo: «Pretendíamos consensuar con el entrenador y Deco y buscar hacer Team Building. El trayecto era largo y los fisios nos recomendaron quedarnos allí. Los jugadores me dijeron que preferían volver después del partido, pero finalmente preferimos quedarnos allí, ya que según los médicos el descanso era lo más adecuado».

Laporta ratifica a Xavi

Laporta da así la razón a Xavi en el tema de la convocatoria e insiste en que la decisión fue consensuada entre las tres partes. Además, el presidente ratificó al técnico azulgrana después de la mala racha que atraviesa el equipo tras la derrota en Amberes y el empate en Valencia. «Xavi Hernández tiene toda nuestra confianza y además se la merece», dijo.

«Cuando das confianza a una persona, da lo mejor de sí misma. La confianza que tenemos en Xavi es total. Aparte de sus conocimientos, es un gran entrenador, pero es que además tiene la virtud de que es una persona resistente, que protege a sus jugadores, lo cual dice mucho a favor de Xavi. Además, ha tenido que superar muchas adversidades esta temporada por las lesiones y lo está superando. En los análisis que hace de los postpartidos está magnífico, se lo digo cuando escucho alguna conferencia de prensa suya», confirmó Joan Laporta.

Respecto a la consecuencias de perder, el presidente comentó: «Siempre tiene consecuencias perder. Si no ganamos títulos esta temporada, habrá que tomar decisiones, las que más necesite el club, en función de lo que se haya hecho. Lo que pasa es que estamos vivos en todas las competiciones. Aspiramos a ganar todas las competiciones, todas en las que estamos participando. Ahora tenemos la Supercopa y empezaremos la Copa del Rey contra el Barbastro».

Por último, sobre el hecho de que compiten peor con mejores jugadores afirmó: «Lo achaco por las lesiones largas de Pedri o De Jong, dos jugadores que nos hacen tener el control del balón. Esto para mí ha sido una de las claves que esta plantilla, que es mejor que la del año pasado, no ha dado del nivel que todos esperamos. Ya recuperando a estos jugadores, estamos recuperando el nivel y nuestra forma de juego se vuelve a poner de manifiesto».