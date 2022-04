El Oviedo se impuso (0-1) al Sporting de Gijón en El Molinón en el partido correspondiente a la jornada 36 de la Liga SmartBank. Un duelo siempre de gran rivalidad entre aficiones y también entre jugadores que se fue completamente de las manos al término del encuentro, cuando hasta ocho jugadores locales acudieron a encararse y, en algunos casos, incluso a agredir en masa al portero Joan Femenías, del cuadro ovetense.

El motivo habría sido que Femenías fue a enseñar a la afición rojiblanca el escudo del Oviedo, fruto de la victoria visitante en el derbi y de los comentarios proferidos desde la grada faltándole durante en el encuentro. La reacción de los futbolistas del Sporting no se hizo esperar y después de la llegada de un primer jugador a encararse y recriminar al portero su actitud, llegaron siete más que subieron un punto la agresividad.

Christian Rivera y Berto acabaron expulsados a instancias del VAR, después de agredir a Femenías, que lo único que podía hacer era esperar y salir de la encerrona que le habían realizado los futbolistas del Sporting. El portero recibió varios golpes en forma de patadas y puñetazos que acabaron significando sendas tarjetas rojas para sus agresores.

La polémica pasó a los micrófonos, con las declaraciones de varios implicados. El propio Femenías habló de lo sucedido. «Me decían que qué hacía al celebrar la victoria. A ver si no lo puedo celebrar como es debido. No ha pasado nada más, yo estaba en la otra parte del campo donde no están los ultras, estaba saltando de alegría. Simplemente ha sido celebrar la victoria alzando el puño y sin hacer ningún gesto que pueda hacer daño a nadie y he sentido un empujón por detrás», comentaba.

Uno de los veteranos del Sporting, el francés Babin, afirmaba que los jugadores del Oviedo no habían sabido celebrar el triunfo. «Que no se pasen tres pueblos, han ido a celebrar delante de nuestra afición, no han sabido ganar», a lo que Cuellar añadía que sus compañeros habían sido agredidos por miembros del cuerpo policial.

