Laia Sanz: «Me gustaría ver a Fernando Alonso y a Carlos Sainz en Red Bull»

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, Barcelona, 11 de diciembre de 1985) atendió a OKDIARIO con motivo de la presentación de OKMOTOR y, entre otros asuntos del ámbito deportivo, se moja en torno al futuro de los pilotos españoles en la Fórmula 1. Actualmente, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz están sin contrato para la temporada que viene. Mientras que en Aston Martin quieren renovar al asturiano a toda costa, en Ferrari optaron por fichar Lewis Hamilton para 2025, dejando al madrileño sin asiento y sin equipo.

Es por eso que a la ex compañera y amiga de Carlos Sainz padre le «gustaría ver ahí» a su hijo, refiriéndose a Red Bull. Y es que el terremoto generado dentro de la mejor escudería de la parrilla ha provocado que salpiquen varios nombres para solucionar una hipotética marcha de Max Verstappen, muy descontento con la situación con Christian Horner. Dos de ellos eran los de los hispanos que, como no puede ser de otra forma, están en la agenda austriaca.

Tanto Alonso como Sainz son opciones jugosas y garantías de rendimiento para cualquier equipo, incluido Red Bull. Empezando por el asturiano, Laia Sanz se alegró por su resultado en el Gran Premio de Arabia Saudí, donde exprimió su monoplaza hasta el límite para lograr acabar en quinta posición. «Tiene un talento inmenso, aunque no ha tenido la suerte quizá de tener los mejores coches en los últimos años, pero les sabe sacar partido», reconoce la piloto.

«Entonces estaría bien verlo con uno de los coches top para ver si realmente podría ganar el mundial o no. Pero bueno, de momento disfrutamos también de su talento, aunque no sea con el mejor coche, pero yo creo que a todos nos hace disfrutar», añade Laia Sanz, que, vestida con una gorra de Red Bull, se preguntaba por qué no podía ser Carlos Sainz el que fiche por la escudería austriaca.

Alonso, Sainz y Red Bull

«También me gustaría ver ahí a Carlos Sainz, ¿no? Que a ver qué sería capaz de hacer, que tampoco ha tenido mucha suerte. Así que obviamente se apoyan a los pilotos de casa. Yo, que soy apasionada de las carreras, al final nos hacen disfrutar mucho a todos», sentencia la campeona de la última etapa del Extreme E en Arabia Saudí.

Laia Sanz también alaba la labor del madrileño durante sus tres años en las filas de Maranello: «Además, creo que Carlos realmente ha hecho un gran trabajo estos años en Ferrari, siendo tan o más competitivo que Charles Leclerc. Y es una lástima, pero yo estoy segura de que Carlos encontrará un sitio en el que en el que pueda brillar como se merece».

Laia Sanz ve a Márquez como campeón de MotoGP

Ese sitio bien podría ser Red Bull, pero de momento habrá que esperar acontecimientos a lo largo del primer tramo del Mundial. Donde sí está el futuro resuelto es en MotoGP, la categoría reina de las motos en la que Jorge Martín se ha instaurado como la principal alternativa al campeón, Pecco Bagnaia, y en la que Marc Márquez ha vuelto a ilusionar a toda España con su nueva aventura en Gresini Ducati.

«Yo creo que puede ganar el Mundial. No sé, dime que soy muy optimista, pero yo creo que Marc intenta bajar el suflé, pero dentro de él no me puedo creer que no le pase por la cabeza ganar y volver a ganar. Seguramente necesite un poco de tiempo y no será fácil con una moto que se vio claramente en Qatar, que estaba por debajo en cuanto a potencia a las Ducati oficiales, pero yo creo que nos va a sorprender a todos», opina.

Pero Laia Sanz tampoco quita ojo a las andanzas de Jorge Martín, que volverá a luchar por el título en el campeonato de 2024: «Sí. No pasa como en la Fórmula 1, que sabes quién va a ganar, sino que hay mucha igualdad. Yo creo que las motos oficiales están, bueno, las Ducati obviamente están un paso por delante, pero las KTM también están ahí, las Gas Gas, O sea que va a ser una temporada muy divertida».