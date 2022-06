Nick Kyrgios ya ha debutado en Wimbledon y lo ha hecho con victoria sufrida ante el wild card local Paul Jubb. Sin embargo y como sucede en tantas ocasiones con el excéntrico tenista, lo que más ha destacado de su partido no ha sido lo deportivo y sí un lance más allá del juego en el que el australiano escupió a un espectador después de recibir insultos desde la grada.

«Ha sido una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo porque ocurre todo el tiempo», comenzó contando Kyrgios en rueda de prensa, aunque sin echar culpas a un torneo que es de su agrado, todo lo contrario que Roland Garros.

«Amo Wimbledon. No tiene nada que ver con el torneo. Es simplemente una generación de gente que se cree que por estar en redes sociales tienen derecho a decir lo que quieran y lo siguen haciendo en la vida real. Porque hay una valla y físicamente no puedo hacer nada, ni decir nada, porque me metería en problemas», prosiguió el polémico jugador, que ya está en segunda ronda de Wimbledon.

Kyrgios spits in the direction of the fans who were giving him some gip #wimbledon22 pic.twitter.com/bEDwjzXwcB — Ric Riscardo (@Riscardo) June 28, 2022

La reacción de Kyrgios a los insultos no fue la adecuada y, preguntado por los medios, reconoció que había escupido a un espectador. «A una de las personas que me faltó al respeto. Sí, sí. No le hubiera hecho eso a alguien que me hubiera apoyado», contaba, con suma normalidad para lo rocambolesco de la situación.

El show de Kyrgios en primera ronda de Wimbledon no quedó ahí. En pleno partido llamó chivata a una jueza de línea y deslizó que algunos oficiales son muy mayores para realizar ese trabajo en plenas facultades. «No. ¿Por qué? Eso es lo que ella hizo. No hice nada y ella fue al árbitro y le dijo algo que no dije», comentó en una rueda de prensa que dio mucho que hablar.