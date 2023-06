Koulibaly se sincera tras dejar el Chelsea por el Al Hilal: «Me voy a Arabia por dinero»

Uno de los últimos en recalar en el fútbol de Arabia Saudí ha sido Kalidou Koulibaly, ex del Nápoles que militaba hasta ahora en el Chelsea. El senegalés ha sido contundente a la hora de explicar sus motivos para dejar el fútbol europeo por el Al Hilal saudí, que no es otro que una cuestión económica: la oferta era absolutamente irrechazable para el central y no dudó ni un momento a la hora de aceptarla.

Koulibaly no se esconde y reconoce que aceptó la oferta por una cuestión económica y todo lo que le permitirá tanto a él como a su familia este nuevo contrato que ha firmado con el Al Hilal.

«No lo puedo negar. Con este dinero podré ayudar a toda mi familia a vivir bien, desde mis padres hasta mis primos», dice abiertamente el senegalés, que también apunta a que con este dinero podrá seguir ayudando a muchos a través de su asociación, con la que ayuda a los más desfavorecidos de su tierra: «También podré invertir en las actividades de mi asociación Capitaine du Coeur en Senegal. Comenzamos a construir una clínica en el pueblo de mis padres. Tengo muchos proyectos para ayudar a los jóvenes».

Arabia Saudí está convenciendo a muchos futbolistas que estaban aún a un gran nivel en el fútbol europeo con contratos a golpe de talonario para que militen en la competición del país. Cristiano Ronaldo rompió la veda y tras el número de jugadores ha ido creciendo más y más, atraídos por el proyecto de la liga saudí pero principalmente por ofertas mareantes a la que sólo pueden acceder los jugadores de primera línea del fútbol europeo.

En este caso Koulibaly también reconoce que hay un factor religioso en su decisión de dejar el Chelsea para recalar en el Al Hilal. «Soy musulmán, llego a un país ideal para mí y mi familia. La Meca está cerca. Soy creyente, así que es importante para mí. Estoy en mi sitio, ahí estoy. Me voy a sentir mejor», afirmaba el central sobre sus creencias y la práctica de su fe, que al igual que al igual que la mareante oferta económica, su religión también ha tenido su peso para decantarse por Arabia Saudí.

El Chelsea pagó 40 millones al Nápoles

Así, Koulibaly pone rumbo al Al-Hilal a sus 32 años recién cumplidos tras una experiencia en el Chelsea donde no terminó de mostrar el nivel que sí exhibió en el Nápoles, donde se le consideró como uno de los defensas más determinantes de Europa. De hecho los blues pagaron por él 40 millones de euros aunque no ha trascendido el precio de la transferencia con el Al-Hilal.

El conjunto saudí, tercero en el Saudi Pro League el pasado curso, es dirigido por el argentino Ramón Díaz y recientemente también anunció el fichaje de Ruben Neves, uno de los pretendidos por el Barça para el centro del campo.