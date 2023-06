Carragher explota contra Arabia Saudí por el posible fichaje de Bernardo Silva: «¡Hay que pararlo!»

La irrupción saudí en el mundo del fútbol no ha hecho más que empezar y ya hay muchos que lo ven como un problema que pone en serio riesgo al fútbol europeo. La búsqueda de crear una Superliga por parte de Arabia Saudí empieza a verse como un peligro y uno de los que ha puesto su grito en el cielo ha sido Jamie Carragher. El que fuera futbolista del Liverpool ha explotado contra la posibilidad de que se dé una fuga de estrellas que se encuentran en su mejor nivel, como sería el caso de Bernardo Silva.

La leyenda red ha advertido que, si se completa la llegada del astro del Manchester City a suelo saudí, será un movimiento lo suficientemente importante como para considerar muy en serio las intenciones árabes. Por ello, ha querido lanzar un mensaje a la Premier League y a la UEFA para que tomen medidas con el objetivo de cortar en seco las aspiraciones el país por controlar también el fútbol europeo.

«Bernardo Silva está en su mejor momento y ha sido uno de los mejores jugadores de Europa durante los últimos cinco años. No me preocupaba que la Liga Saudita aceptara jugadores de 30 años, me preocupaba un poco si pasaba con jugadores por debajo de la élite como Neves, pero si sucede esto, es un cambio de juego», ha señalado Carragher.

Además, el ex jugador del Liverpool ha puesto otros ejemplos de lo que pueden hacer desde Arabia Saudí con tal de lavar su imagen, como ya ha sucedido con otros deportes: «Se han hecho cargo del golf, de las grandes peleas de boxeo y ahora quieren hacerse cargo del fútbol. ¡Este lavado deportivo hay que pararlo!».

Por ello, Carragher ha lanzado un mensaje a organismos como la UEFA y la Premier League. Su intención es que tomen medidas contra estas operaciones, para evitar que el interés por el fútbol europeo decaiga por los infinitos recursos económicos de los países árabes.