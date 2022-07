Ronald Koeman reunió a algunas de las grandes autoridades del barcelonismo como Pep Guardiola o Joan Laporta en el marco de la Koeman Cup. En dicho torneo de golf celebrado en las inmediaciones de Barcelona, el ex entrenador culé hizo una curiosa reflexión sobre el papel de Josep María Bartomeu al frente de la entidad culé.

«Siempre me he llevado muy bien con Bartomeu, creo que ha sido un presidente muy bueno para este club. Claro que ha hecho sus cosas, ha ganado sus títulos, pero yo no sé exactamente lo que ha pasado en los últimos años económicamente», dijo Koeman sobre el dirigente al que muchos acusan de la actual ruina culé.

Koeman demostró que no le guarda ningún rencor a Joan Laporta por su despido. «Está intentando hacer el máximo. Si quiero lo mejor para el club también lo quiero para el presidente. Tengo una relación normal, tuvimos nuestras cosas pero somos demasiados mayores para pensar que todo los días es así. Ha sido mi etapa y estoy contento de volver en enero como seleccionador. Cada uno coge su camino», indicó.

«Veo al Barça con mucha más tranquilidad que el año pasado. No sé si es verdad los nombres que salen. La situación económica entiendo que está bastante complicada, pero espero lo mejor para ellos», añadió Koeman, quien se hará cargo de la selección de Países Bajos a partir de 2023.

Los holandeses

Koeman está viendo cómo la colonia holandesa que montó en el club parece estar menguando ante las posibles salidas de Frenkie de Jong o Memphis Depay. «Sé la situación de Frenkie, él quiere quedarse. El Barça siempre se queda con los mejores y ficha a los mejores, pero para mejorar no hay que vender a jugadores como De Jong. Su intención es seguir en el club, es lo único que yo sé», dijo.

Preguntado por otro de sus compatriotas en la plantilla azulgrana, Koeman ensalzó la figura de Memphis Depay, quien ha demostrado su valía en su primera temporada en Barcelona. «Es un gran jugador, pero su continuidad depende de la opinión de Xavi. Para mí es indiscutible y es un jugador para el Barça», apuntó.

Sobre el posible fichaje de Robert Lewandoski por cuadro catalán, afirmó que el delantero «tiene sus años» pero que ha demostrado ser un goleador. «Para ganar cosas importantes necesitas gente arriba que marque diferencias y goles. Si él todavía está a su nivel, que creo que lo está, puede ser muy importante», comentó.

También se refirió a la necesidad de dar descanso a Pedri. «Es un jugador joven y pensábamos que podía jugar todos los partidos, pero no es así. Ha tenido sus lesiones y ojalá pueda recuperarse bien. A veces hay que pensar en el jugador y menos en ti mismo, por eso le dimos dos semanas de vacaciones el año pasado tras jugar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos», opinó.