El karma golpea a Pedri: perdió los valores celebrando el 2-3 y terminó hundido

El karma golpeó a Pedri el pasado martes 6 de mayo durante la eliminación europea del Barcelona a manos del Inter del Milán en San Siro. El jugador canario perdió todos sus valores celebrando el 2-3 de Raphinha en el minuto 87 en la cara de los jugadores del equipo italiano. En ese momento, los jugadores azulgranas se veían en la final de Múnich, ya que solamente quedaban tres minutos para el 90 más el descuento. Pero el tanto de Acerbi y el posterior de Frattesi en la prórroga amargaron al Barcelona y dejaron a Pedri, al igual que a todos sus compañeros, totalmente hundidos.

Corría el minuto 87 de partido en San Siro. El Barcelona había logrado empatar un 2-0 en contra con los goles de Eric García y Dani Olmo, y dominaba el partido con una gran superioridad. Merecía marcar el tercero y lo encontró. Raphinha recibió una buena pelota en el costado izquierdo del área italiana, le pegó duro, Sommer despejó y en el rechazo no falló colocando la pelota en el fondo de la red.

El Barcelona había logrado lo más complicado. Una remontada épica ante un fuerte Inter en defensa. Estaba a pocos minutos de la final de Múnich con ese 2-3 y ya se veían en ella. Tanto, que tras el gol de Raphinha, Pedri decidió celebrarlo en la cara de los jugadores del Inter, que estaban abatidos. Una acción que Gavi ya había realizado en la cara de Asencio tras ganar la final de la Copa del Rey.

Life comes at you fast pic.twitter.com/qIJOXPfc1e

— Brozholić (@Brozholic) May 7, 2025