Los jugadores de pádel alzan la voz: «La práctica del pádel profesional se ha vuelto insostenible»

El pádel vive uno de los momentos más delicados de su historia. La Asociación de Jugadores de Pádel Profesionales (PPA) ha levantado la voz contra Premier Padel en una rueda de prensa celebrada este martes en Ciudad de la Raqueta, para explicar las ausencias de los top-100 en los torneos de Gijón y Cancún. Los jugadores reclaman que «no se han cumplido las promesas» y afirman que «la práctica del pádel profesional se ha vuelto insostenible».

Los jugadores decidieron dar su versión de lo sucedido después de intercambiar varias cartas y reuniones con Premier Padel y la Federación Internacional de Pádel (FIP), para intentar acercar posturas. La comparecencia se hizo expresamente para explicar al aficionado que esto no es un tema de dinero ni deportivos, sino de luchar por sus derechos y el futuro de este deporte.

Álex Ruiz, presidente de la PPA, lideró la comparecencia que comenzó leyendo un comunicado. Junto a él estaban Fede Chingotto, Martín Di Nenno, Jose Antonio García Diestro y el abogado de la PPA. En primer lugar, el presidente explicó la situación actual: «Existen intentos para tergiversar y perjudicar a los jugadores y a la PPA. Estamos aquí para aclarar los hechos. La práctica del pádel profesional se ha vuelto insostenible. No se han cumplido las promesas. Confiamos en un proyecto que nos prometieron internacionalizar el deporte y un modelo en el que los jugadores teníamos control. Premier Padel ha hecho un incumplimiento contractual».

Ataque a la FIP

«Tenemos un modelo de pádel profesional insostenible. Nos encontramos ante un circuito sin reglas claras que pone en peligro nuestras carreras. La FIP, lejos de ser un juez arbitrario, se ha convertido en un brazo constructor de decisiones que benefician a Premier Padel», continuaba el Capitán América, que afirmaba que «nuestra única exigencia es contar con un marco equitativo y estable. La FIP ha modificado las reglas. El cambio de puntos sería como si en el fútbol los empates valen dos puntos en vez de uno».

«La FIP y Premier Padel actúan en contra de sus propias normas. Lo han demostrado ampliando por dos veces los periodos de inscripción de Gijón y Cancún. Podemos tomar las medidas legales oportunas para salvaguardar nuestros derechos como jugadores profesionales», aseguraron.

«Es inaceptable que la FIP como organismo regulador y el circuito actúen como si fuesen una misma entidad con el único propósito de presionar, silenciar y desarticular a quienes defienden los derechos de los jugadores. El pádel no es propiedad exclusiva de ninguna federación ni de ninguna entidad privada. El pádel es de todos. No nos van a mover ni un paso por el hecho de amenazar, advertir o de que nos vayan a sancionar. Frente a cada una de esas acciones, opondremos la resistencia precisa», agregaron los representantes de la PPA.

No hay boicot

«Tendemos la mano para encontrar soluciones. Tenemos un modelo de pádel profesional insostenible. Nos encontramos ante un circuito sin reglas claras que pone en peligro nuestras carreras. Pedimos disculpas a los aficionados. Lo hacemos para que nuestro deporte progrese dentro de unos cauces de normalidad. La FIP, lejos de ser un juez arbitrario, se ha convertido en un brazo constructor de decisiones que benefician a Premier Padel», comentó Álex Ruiz.

Los jugadores no quieren ni oír hablar de boicot porque afirman que «no hay ningún boicot. Cada jugador es libre y ha decidido en qué torneo participa o no. Estamos continuamente siendo atacados e ignorados por Premier Padel y FIP e instamos a rectificar de inmediato su postura».

Exigencias de la PPA

Los jugadores fueron claros y explicaron qué piden para llegar a un acuerdo. Estos son los puntos principales:

Cambios de puntos y regulación de la participación a los torneos

Convenio entre la FIP y la Asociación de Jugadores (PPA).

Desarrollo de normativa FIP que de seguridad real y jurídica al jugador

Un average de los torneos que cuentan para el ranking.

Ponerse de acuerdo con muchos puntos del contrato (LFA) que se firmó en 2023 para poder tener una base sólida.

Ser parte real de este proyecto, no solamente un órgano consultor.

«La PPA en ese comité nosotros somos un órgano consultor. Cuando vamos nos encontramos con una serie de cosas en las que no tenemos ningún tipo de decisión. Lo que intentamos es apagar el fuego y que no sea tan malo para los jugadores», aseguraron sobre dichas reuniones del famoso Comité integrado por gente de Premier Padel, FIP y PPA.

¿Cuándo volverán a jugar?

La gran pregunta que se hacen todos los aficionados es cuándo volverán a jugar los del top-100 y qué debe pasar para que estén en el P1 de Miami (17 al 23 de marzo). Martín Di Nenno explicó que «por contrato tenemos la obligatoriedad de jugar los P1 y Major». Así que en Miami volverán a estar «todos los jugadores».

Renegociar el contrato «sería una grandísima solución», confirmó Diestro. «Nos gusta más jugar que hablar. El futuro es sentarse, hablar, ver cuáles son las tres patas del banco que podemos obtener. Lo que queremos es tener nuestro lugar y que nadie nos pueda cambiar las normas de un día para otro», concluyó.