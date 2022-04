Amor Romeira siempre habla claro y es una de las personas que más sabe sobre la vida de muchos famosos. Por su parte, Marta Riesco es una de las grandes protagonistas del mundo del corazón en los últimos meses por su relación con Antonio David. Precisamente, sobre la periodista ha hablado la canaria, que no oculta que ha tenido movidas con ella.

«Hemos tenido nuestros más y nuestros menos porque ella también ha sido ‘guerrillera’ futbolística. A ella le encantan los futbolistas», cuenta Amor Romeira sobre la manera de actuar de Marta Riesco y sus preferencias a la hora de intentar ligar. Cabe recordar que en su día la reportera de El programa de Ana Rosa fue relacionada con Benzema cuando ella trabajaba en La Sexta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amor Romeira (@amorromeira)



«A ella le encantaba un futbolista y a mí también. Siempre acabábamos con las greñas. Al futbolista me lo llevaba yo, aunque ella como periodista deportiva tenía mucho morbo. Su éxito era ese, el mío esta belleza tropical canaria», sigue contando Amor Romeira en una entrevista para Europa Press en la que ha preferido no dar el nombre del jugador en cuestión.

La canaria, sin embargo, destaca la manera de moverse de Marta Riesco en el mundo de la farándula: «Es una manera muy inteligente. Es como si yo quiero contar que estoy liada con el hijo de Naty Abascal, pero saco un single y con esa excusa, me voy a presentarlo, termino de cantarlo y con la bobería, me he hecho publi y me he hecho una mini entrevista», ha comentado Amor sobre Marta, a la que ha llamado en televisión “empoderada de los retoques» porque «se mete cintura, se retoca la cara y lo dice abiertamente”.