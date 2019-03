Juan Mata escribe un tuit viral tras no ser convocado con la Selección

Felicitó de una manera muy original a Jaime Mata por su convocatoria. Hasta Mendieta comentó el tuit viral de Juan Mata.

Luis Enrique, y algún tuitero despistado, se la ha puesto botando al atacante de 30 años del Manchester United. Juan Mata tiró de ingenio en esta red social para felicitar a Jaime Mata por haber entrado en la lista los dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa de 2020. Además, hizo gala de su buen sentido del humor al no haber sido convocado con la Selección.

“Muchas gracias a todos por los mensajes… pero no soy yo, es Jaime Mata. Enhorabuena crack, que lo disfrutes”, escribió Juan Mata. Su tuit no ha tardado en hacerse viral, incluso ha sido comentado por Mendieta, que le ha hecho mucha gracia la ocurrencia del asturiano.

Muchas gracias a tod@s por los mensajes… pero no soy yo, es @mata_jaime9 😂😂😂. Enhorabuena crack, que lo disfrutes! @SeFutbol — Juan Mata García (@juanmata8) March 15, 2019

Juan Mata deberá seguir esperando pacientemente la llamada de Luis Enrique. La última vez que jugó con la Selección fue en noviembre de 2016, en un amistoso frente a Inglaterra. El que sí que ha tenido una oportunidad en esta ocasión es Jaime Mata, que a sus 30 años debutará con España gracias a los 13 goles que ha anotado esta temporada. Sus cifras le han convertido en el máximo goleador nacional y sueña con jugar sus primeros minutos con ‘la Roja’ ante Noruega y Malta.

“Siento una alegría inmensa por la oportunidad que me está ofreciendo Luis Enrique. Estoy muy feliz y muy orgulloso por toda la gente que me quiere”, ha dicho Jaime Mata al ser preguntado recientemente por su convocatoria. “Las esperanzas no eran muy altas, pero tenía ilusión porque se cumpliese el un sueño. Estar como una de las opciones era un auténtico premio y conseguirlo me hace muy feliz”, añadía el futbolista del Getafe.

Además de Jaime Mata, Luis Enrique también ha convocado a Rodrigo Moreno y a Morata como delanteros. El resto de su lista está formada por De Gea, Kepa y Pau López; Sergi Roberto, Jesús Navas, Sergio Ramos, Iñigo Martínez, Mario Hermoso, Sergi Gómez, Jordi Alba y Gayà; Busquets, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Ceballos, Parejo, Canales, Muniain y Asensio.