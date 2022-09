Juan Ayuso ha dado positivo por Covid en un test realizado en la mañana de este viernes, pero seguirá en La Vuelta provocando un gran revuelo. El ciclista de 19 años «está asintomático» mostrando unos niveles muy bajos de carga vírica, por lo que va a continuar gracias a que su equipo, el UAE, dispone de medidores propios del virus.

«Se encontró que tenía un riesgo muy bajo de infectividad. Hemos tomado la decisión en consulta con los médicos de la organización de la carrera y la UCI», informó el equipo, pese a que en esta vuelta casi una decena de ciclistas se han visto obligados a abandonar por dar positivo.

Según la normativa, tras un positivo la decisión de que un ciclista debe abandonar la prueba «tiene que ser tomada por el médico del equipo, el médico especializado en Covid designado por la prueba y el director médico de la UCI». En este caso, el UEA ha defendido los valores mínimos encontrados en el organismo de Ayuso para mantenerle en carrera.

Su gran presupuesto les ha permitido tener su propio laboratorio para elaborar test como también tienen otros equipos como UAE, Bahrain e Intermarché. Otros de categoría inferior, como el Burgos BH, sufrieron un gran número de abandonos tras positivos en test de antígenos.

Juan Ayuso tests positive for Covid-19, will continue in #LaVuelta22 . pic.twitter.com/tvnZ745bs6

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 2, 2022