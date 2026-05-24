Jornada unificada de Segunda División, en directo: resultados, dónde ver gratis y quién asciende a Primera hoy en vivo

Después de la disputa de la Jornada 38 de la Liga de forma unificada en la noche del sábado, los focos apuntan a la Segunda División del fútbol español. La categoría de plata disputa cerca de la totalidad de su penúltima jornada de forma simultánea, todavía con mucho por resolver. El fútbol volverá a mostrar sus dos caras, la de la posible alegría de un Deportivo de La Coruña que necesita ganar en Valladolid para confirmar su regreso a Primera, o la de equipos como Real Zaragoza, Mirandés o Cultural Leonesa que necesitan un milagro para no confirmar su caída del fútbol profesional.

Qué necesita el Deportivo para ascender

La pasada jornada de la Segunda División confirmó el primer ascendido a la Liga EA Sports. El Racing Club de Santander goleó en El Sardinero al Real Valladolid (4-1) para desatar una auténtica fiesta -invasión de campo incluida- entre su afición. No es para menos, ya que el equipo cántabro ha logrado recuperar un lugar entre los 20 mejores equipos de España después de una larga travesía de 14 años en la que llegó a jugar varias temporadas en tercera categoría (Segunda División B o Primera RFEF).

¿Se va a cumplir ya una semana de esto? Me bajo de la vida 😮‍💨💚 pic.twitter.com/WPrYul5tpa — Real Racing Club (@realracingclub) May 23, 2026

Otro ‘gigante dormido’ como el Deportivo de la Coruña pretende seguir los pasos del equipo de Santander este fin de semana. Podrá hacerlo ante el mismo rival, un Real Valladolid que tampoco se juega nada esta jornada. El cuadro gallego visita el José Zorilla y estará acompañado por miles de aficionados tanto en las gradas como en la capital vallisoletana. El Depor aventaja en tres puntos al Almería, con el que tiene ganado el desempate, a falta de seis por disputarse. Por tanto, el equipo gallego confirmaría el ascenso con una victoria en la tarde del domingo. En caso de que tanto Almería como Málaga empaten o pierdan en su visita a Gijón, le valdría con igualar su resultado para regresar a Primera tras ocho años de ausencia.

La jornada unificada decide el descenso en Segunda

También hay mucho en juego en la zona de descenso, así como en la lucha por los playoffs de ascenso a Primera División. Real Zaragoza (35), Cultural Leonesa (36), Mirandés (37) y Huesca (37) ocupan en estos momentos las plazas de descenso a Primera RFEF. El único club al que pueden alcanzar en estas dos últimas jornadas es el Cádiz, que marca la permanencia con 40 puntos. Por otro lado, la pelea por los playoffs (entre el tercer y el sexto clasificado) involucra a Almería (71), Málaga (69), Las Palmas (69) y Castellón (66); los equipos que ocupan estas plazas, y a un Burgos (66) y un Eibar (64) que quieren colarse en la fiesta del ascenso.