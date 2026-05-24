Jornada unificada de Segunda División, en directo: resultados, dónde ver gratis y quién asciende a Primera hoy en vivo
Sigue en directo online la penúltima jornada de la Segunda División, con el ascenso, los playoffs y el descenso en juego
El Racing de Santander vuelve a Primera División después de 14 años y tras rozar la desaparición
Después de la disputa de la Jornada 38 de la Liga de forma unificada en la noche del sábado, los focos apuntan a la Segunda División del fútbol español. La categoría de plata disputa cerca de la totalidad de su penúltima jornada de forma simultánea, todavía con mucho por resolver. El fútbol volverá a mostrar sus dos caras, la de la posible alegría de un Deportivo de La Coruña que necesita ganar en Valladolid para confirmar su regreso a Primera, o la de equipos como Real Zaragoza, Mirandés o Cultural Leonesa que necesitan un milagro para no confirmar su caída del fútbol profesional.
Qué necesita el Deportivo para ascender
La pasada jornada de la Segunda División confirmó el primer ascendido a la Liga EA Sports. El Racing Club de Santander goleó en El Sardinero al Real Valladolid (4-1) para desatar una auténtica fiesta -invasión de campo incluida- entre su afición. No es para menos, ya que el equipo cántabro ha logrado recuperar un lugar entre los 20 mejores equipos de España después de una larga travesía de 14 años en la que llegó a jugar varias temporadas en tercera categoría (Segunda División B o Primera RFEF).
¿Se va a cumplir ya una semana de esto? Me bajo de la vida 😮💨💚 pic.twitter.com/WPrYul5tpa
— Real Racing Club (@realracingclub) May 23, 2026
Otro ‘gigante dormido’ como el Deportivo de la Coruña pretende seguir los pasos del equipo de Santander este fin de semana. Podrá hacerlo ante el mismo rival, un Real Valladolid que tampoco se juega nada esta jornada. El cuadro gallego visita el José Zorilla y estará acompañado por miles de aficionados tanto en las gradas como en la capital vallisoletana. El Depor aventaja en tres puntos al Almería, con el que tiene ganado el desempate, a falta de seis por disputarse. Por tanto, el equipo gallego confirmaría el ascenso con una victoria en la tarde del domingo. En caso de que tanto Almería como Málaga empaten o pierdan en su visita a Gijón, le valdría con igualar su resultado para regresar a Primera tras ocho años de ausencia.
La jornada unificada decide el descenso en Segunda
También hay mucho en juego en la zona de descenso, así como en la lucha por los playoffs de ascenso a Primera División. Real Zaragoza (35), Cultural Leonesa (36), Mirandés (37) y Huesca (37) ocupan en estos momentos las plazas de descenso a Primera RFEF. El único club al que pueden alcanzar en estas dos últimas jornadas es el Cádiz, que marca la permanencia con 40 puntos. Por otro lado, la pelea por los playoffs (entre el tercer y el sexto clasificado) involucra a Almería (71), Málaga (69), Las Palmas (69) y Castellón (66); los equipos que ocupan estas plazas, y a un Burgos (66) y un Eibar (64) que quieren colarse en la fiesta del ascenso.
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¡GOOOL DEL GRANADA!
Marca Arnaiz para el Granada y sitúa el empate en el marcador en el duelo con el Mirandés. Este resultado enviaría a los de Miranda a Primera RFEF y salvaría al Leganés.
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¡GOOOL DE LAS PALMAS! ¡ANOTA JESÉ!
Marca Jesé para la UD Las Palmas y hunde aún más al Zaragoza. La victoria momentánea de los amarillos les sitúa en cuarto lugar y desplaza al Almería a la quinta posición
Min. 34
¡GOOOL DEL DEPOR! ¡EL SEGUNDO!
Amplía distancias el Depor en Zorrilla con la misma fórmula del primer gol: asistencia de Luismi Cruz y gol de Nsongo Bil. El cuadro gallego ya acaricia el ascenso a Primera.
Min. 30
Pausa de hidratación
Parados los nueve encuentros a la media hora de juego para la pausa de hidratación. Por el momento, inicio frenético de jornada con nueve goles.
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¡GOOOL DEL MIRANDÉS!
El Mirandés se adelanta ante el Granada con gol del canterano Unax y pone al rojo vivo la lucha por la permanencia. Ojo que los de Miranda de Ebro se miden al Leganés en la última jornada y, con estos resultados, se salvarían con una victoria en Butarque.
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¡GOOOL DEL SPORTING!
Anotó en propia puerta Chirino para abrir brecha en el Sporting 2-0 Almería. Los visitantes se alejan aún más del ascenso directo y de la tercera posición.
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¡GOOOL DEL EIBAR, EL SEGUNDO!
Javi Martón consigue un doblete en apenas 16 minutos de juego y amplía la renta en el Eibar-Córdoba. Con este resultado, los de Ipurúa se mantienen vivos en la lucha por los playoffs.
Min. 15
¡GOOOL DEL SPORTING! ¡PALO PARA EL ALMERÍA!
Convierte el sportinguista Otero, y aleja un paso más al Almería del ascenso directo. El equipo indálico baja a la cuarta posición con la victoria momentánea del Málaga.
Min. 11
¡GOOOL DEL DEPOR! ¡PUEDE VALER UN ASCENSO!
Marca el Depor y se adelanta en el José Zorilla. Anota el canterano Nsongo Bil con un remate que puede valer un ascenso a Primera División.
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¡GOOOL DEL BURGOS!
Convierte desde los 11 metros David González para situar al Burgos en playoffs y a la Cultural Leonesa en descenso.
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¡GOOOL DEL CÁDIZ!
Se adelanta el Cádiz ante el Leganés, por medio de Lucas Pérez, y firma la permanencia de forma momentánea.
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¡GOLES DE MÁLAGA Y EIBAR!
Llegan dos goles importantes en la lucha por los playoffs. Anota Larrubia para el Málaga y sitúa a los andaluces en tercera posición. También marca el Eibar, por mediación de Javi Martón, para ajustar la lucha por el sexto puesto.
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¡COMIENZAN LOS NUEVE PARTIDOS!
Ya rueda el balón en los nueve encuentros que se disputan de forma simultánea en Segunda División. El ascenso, los playoffs y el descenso, en juego.
El once del Depor para regresar a Primera
Este es el once que presenta Antonio Hidalgo para pelear por el ascenso del Deportivo de La Coruña en el José Zorrilla:
A. Ferllo; Ximo N., Noubi, Loureiro, Quagliata; Altimira, Soriano, Villares, Luismi Cruz; Yeremay y Nsongo Bil.
Los descendidos de Primera División
Tres equipos que han competido esta temporada en la máxima categoría del fútbol español jugarán en Segunda División la próxima campaña. Girona y Mallorca confirmaron su descenso en la jornada de ayer y se unieron a un Real Oviedo que lo certificó semanas atrás.
El drama del descenso en Segunda División
A falta de dos jornadas de competición en la categoría de plata, todavía no hay ningún descendido confirmado a Primera RFEF. El que menos opciones tiene de salvación es el Zaragoza, a cinco puntos y cuatro puestos de la clasificación. Cultural Leonesa (36), Mirandés (37) y Huesca (37) le acompañan en estas posiciones, con el Cádiz (40) como único ‘salvavidas’ con el que pueden evitar el descenso.
Qué necesita el Deportivo para ascender
El Deportivo de La Coruña quiere seguir los pasos del Racing de Santander en su regreso a Primera. El conjunto gallego necesita ganar al Real Valladolid a domicilio o, en su defecto, igualar el resultado del Almería en Gijón o que el Málaga no gane ante el Racing para ascender de forma directa.
Partidos de la jornada unificada de Segunda División
Con los duelos entre Albacete y Real Sociedad B y Andorra y Ceuta disputados a las 16:15 horas, éstos son los nueve partidos con mucho en juego para las 18:30 horas en Segunda División:
- Cádiz – Leganés
- Las Palmas – Zaragoza
- Málaga – Racing de Santander
- CyD Leonesa – Burgos
- Huesca – Castellón
- Eibar – Córdoba
- Real Valladolid – Deportivo de La Coruña
- Mirandés – Granada
- Sporting de Gijón – Almería
¡Bienvenidos!
La jornada 41 de Segunda División presenta nueve duelos que se disputan de manera simultánea a las 18:30 horas del domingo. Pondremos especial foco en el posible ascenso del Deportivo de La Coruña.
¡GOOOL DEL MIRANDÉS!
Reacciona al momento el CD Mirandés, por medio de Javi Hernández. Con este marcador, vuelve a depender de sí mismo el equipo de Anduva en la última jornada.