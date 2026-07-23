Trump anuncia nuevos aranceles de hasta el 12,5% a 60 países, incluyendo España, por sus relaciones con China

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 economías, incluyendo a España, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso», una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10 % impuesto por Washington.

Este anuncio se ha conocido de forma paralela a la confirmación de que Trump recibirá en Washington al presidente de China, Xi Jinping, el próximo 24 de septiembre para tratar cuestiones como la Inteligencia Artificial (AI). «El presidente Xi vendrá el 24 de septiembre. Ya hablamos de ello (sobre Inteligencia Artificial) cuando estuve en Pekín y olveremos a hablar de ello», ha señalado durante un discurso para presentar su plan a fin de proteger a los consumidores del aumento del coste de la electricidad vinculado a los centros de datos que sustentan la IA.

Esto se produce después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, hablaran en los márgenes de una reunión de los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada en Manila sobre la necesidad de identificar áreas de cooperación para sentar las bases de una «visita muy positiva».

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