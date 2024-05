Jorge Martín manda un mensaje a Ducati: «Creo que sería capaz de pelear el título con otras motos»

El futuro de Jorge Martín es una incógnita, ni él mismo sabe todavía dónde estará en 2025. Eso sí, el piloto del Pramac tiene claro que se ve capaz de «pelear por el título con otras marcas». Estas declaraciones son un aviso serio a Ducati, ya que el sueño del madrileño es vestir de rojo el año que viene. Todo lo que no sea que se produzca esa situación, Martín abandonará la estructura de Borgo Panigale porque, como dijo a OKDIARIO «después de cuatro años en Ducati como piloto satélite, esta etapa se ha acabado».

«No sé nada acerca de mi futuro. Obviamente, entiendo los tiempos de Ducati, es lo que hablamos al principio del año y es algo que hay que esperar. No hay prisa y no puedo controlar eso. No tiene sentido darle más vueltas. Obviamente, quiero ir de rojo, porque ahora mismo es la mejor moto, pero también me halaga saber que hay otras opciones, que todas las fábricas han llamado a mi puerta. Estoy contento por eso y eso significa que estoy haciendo bien las cosas», comenzó diciendo el líder del Mundial de MotoGP antes de recalcar que Ducati sigue siendo su plan A: «Sea donde sea, estaré bien, pero Ducati sigue siendo mi primera opción».

Con la retirada de Aleix Espargaró se queda un asiento libre en Aprilia. La marca de Noale es, después de Ducati, una de las mejores motos de la parrilla y Martinator lo sabe bien, su amigo Aleix le ha informado: «Sí, Aleix me ha contado. Está feliz, contento y sí, me cuenta secretos». «Ahora mismo no tiene sentido pensar en si puede ser una buena opción. Hay marcas europeas en un buen momento de forma, como Aprilia o KTM, y Honda y Yamaha llegarán. Queda esperar», añadió.

Además, aseguró que se ve capaz de luchar por el título con otras marcas: «Igual no está bien decirlo, pero creo que sería capaz de pelear el título con otras motos. Creo que soy un piloto que se adapta mucho a la moto que llevo y eso se ha visto durante los años. Creo que no tendría ningún problema en ser competitivo con otras motos».

En cuanta a la decisión Ducati, Jorge Martín cree que los últimos resultados no van a afectar: «Considero que los resultados de Jerez, Le Mans o aquí no van a cambiar. Entiendo los tiempos de Ducati, espero que decidan en dos semanas. Yo decidiré sobre mi futuro. Estoy contento con que muchas fábricas estén llamando a mis puertas. Después de Mugello, veremos».

Retirada de Aleix

Jorge Martín se emocionó por Aleix: «Hablé con él la semana pasada y él me decía que no iba a llorar y yo le decía que yo tampoco. Fue una persona muy importante en mi vida. Es mi amigo y mi hermano, aunque a veces parezco su hijo. Ceno con él muchas veces en Andorra. ¡Cómo no iba a emocionarme! Me alegro por él, porque tendrá más tiempo para él y su familia. Ahora será más difícil atraparle con la bici».

«Ha sido y es una persona muy importante en mi día a día. Casi le veo más que a mi novia. Agradecerle por su carrera deportiva, es el segundo piloto con más carreras en la historia. Me ha ayudado mucho desde mi infancia y es un referente para mí. Es una persona súper generosa, es lo que más destacaría de él: la generosidad con la que nos trata a su entorno, siempre piensa más en el resto, es un sí a todo, no pone pegas y siempre intenta aportar, es una persona bellísima», dijo.

Saldrá líder de Barcelona

Pase lo que pase en Barcelona, Martín saldrá líder de Montmeló: «Eso ahora mismo me da un poco igual, lo importante es que hemos mejorado de otros años. Las Aprilia no estarán tan lejos, esto es importante. Seguramente, mi objetivo aquí no es ganar porque va a estar complicado, pero es acercarnos a las Aprilia y si nos acercamos, tendremos alguna posibilidad. Entonces, es mi prioridad: intentar sacar lo mejor de la Ducati, exprimirla a tope y poder sacar puntos».

Montmeló es un circuito bueno para el de San Sebastián de los Reyes: «Es un buen circuito, ya hace dos años también hice segundo; el año pasado, tercero y siempre he ido rápido. Por H o por B siempre me ha costado rematar, las Aprilia estos dos últimos años han ido muy rápido, pero es un circuito que me gusta, podemos ir bien, seguramente será un gran reto porque Márquez, Pecco, incluso Bezzecchi le veo fuerte en esta pista, será difícil ganarles, pero habrá que ir a por ello».

Sobre su buen comienzo de año, Martín comentó: «Confío en que en la segunda parte de la temporada hay pistas que me van muy bien, hay carreras muy seguidas, que es lo que me gusta, para coger esa velocidad y hacerlo bien, ya fue así el año pasado. De momento, este principio de temporada está siendo el mejor de mi carrera».