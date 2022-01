Frenkie de Jong se ha mostrado muy crítico con lo que está ocurriendo en el Barcelona y ha lamentado que la reciente derrota ante el Real Madrid se haya tomado con demasiada autocomplacencia. Todo una declaración de intenciones opuesta a la que realizó Joan Laporta tras la eliminación en la Supercopa de España.

Victoria ante el Alavés

La victoria era muy importante porque estamos en una fase difícil de la temporada. Tenemos que mejorar el juego. El campo estaba helado y era muy difícil jugar. Tenemos que estar más finos con la pelota, especialmente en campo contrario, y así llegará el espacio porque vamos demasiado pronto.

Derrota en la Supercopa de España

Contra el Madrid no jugamos mal, pero me da un poco de pena decir que estamos orgullosos cuando perdimos contra el Madrid. No tiene que ser así cuando eres el Barça. Cuando pierdes siempre aquí tienes que estar decepcionado.

Su rendimiento personal

Me siento muy bien. Ahora como he marcado un gol la gente dirá que he jugado bien, pero creo que mucha gente no ve los partidos bien. Puedo mejorar mucho mi juego. Está siendo regular, pero tampoco es un desastre.