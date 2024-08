Jesús Navas anuncia su retirada de la selección española a los 38 años

Jesús Navas ha comunicado que deja la selección española. El jugador del Sevilla, que se retirará al término de 2024, ha publicado un extenso y emotivo comunicado en el que anuncia su decisión de poner punto y final a 15 años de servicio al combinado nacional, con el que ha logrado cuatro títulos: un Mundial, dos Eurocopas y una Liga de Naciones.

De hecho, nadie ha ganado tanto con España como él. El futbolista de Los Palacios ha logrado cuatro títulos con hasta tres generaciones distintas de futbolistas, convirtiéndose en el jugador con más títulos con la selección. De hecho, Navas únicamente ha jugado un Mundial (2010), dos Eurocopas (2012 y 2024) y en una Liga de Naciones (2023), saldándose con victoria en todas ellas. A esas participaciones se suma una plata en la Copa Confederaciones de 2013.

El veterano jugador se estrenó en 2009 y desde entonces ha disputado 56 encuentros con la elástica de nuestra selección. Sin embargo, en la lista que dará Luis de la Fuente este viernes, para los primeros partidos de la Liga de Naciones, el nombre de Navas no estará. Algo que se podía intuir y que ha terminado por confirmar el sevillista en sus redes sociales.

En él, ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento a los seleccionadores que han confiado en él en este tiempo, desde Vicente del Bosque hasta Luis de la Fuente, pasando por Luis Enrique o Robert Moreno. También ha agradecido a todos los que le han acompañado en estos largos 15 años y ha asegurado que, desde ahora, será un aficionado más de España, además de vaticinar que el equipo «seguirá haciendo historia».

Navas anuncia que deja la selección

Lo he dicho en multitud de ocasiones y lo vuelvo a repetir: lo más grande es defender a mi país. Después de 56 partidos y cuatro títulos, con mi retirada del fútbol del Sevilla FC a final de año como anuncié, mañana sufriré un sobresalto cuando termine de anunciarse la convocatoria de la Selección y mi nombre no esté incluido. Esa magia que sentía cuando oía mi apellido me emocionaba y me alteraba el corazón porque para mí ha sido un orgullo representar a mi país, vestirme con los colores del equipo nacional y llegar a lo máximo como deportista profesional.

El sueño y los recuerdos permanecerán intactos como el orgullo de haber hecho feliz a tanta gente. Pero esta vez Luis de la Fuente ya no me nombrará. Se cierra un ciclo que arrancó hace quince años, con un montón de alegrías que nos llenaron de orgullo e ilusión. El viaje ha contado con la ayuda de Fernando Hierro, con la oportunidad ofrecida por Vicente del Bosque, con la confianza otorgada por Luis Enrique y por Robert Moreno y con la seguridad y el cariño que siempre me ha transmitido Luis de la Fuente. A todos estos seleccionadores, gracias eternas. Os di todo lo que tengo.

A todos los empleados, auxiliares, miembros del staff, gracias también por sumar cada uno desde su posición. A todos los compañeros, miembros de varias generaciones, gracias por compartir conmigo el sentimiento y el compromiso de sentirte uno más de un grupo que ha alcanzado los objetivos previstos.

Y por último, gracias a la afición. Siempre con nosotros, siempre animando para evitar la soledad de cuando algo no funciona.

Mi deseo es que los éxitos no se detengan, que continuemos en en los caminos de la victoria. Desde hoy me toca apoyar con la misma ilusión que cuando me vestía de corto porque España continuará haciendo historia. Seguiremos creciendo. Que nadie lo dude.

¡¡¡Vamos España!!!