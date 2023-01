Jesé ya es historia en el Ankaragücü. Este viernes el equipo turco ha anunciado la rescisión del contrato del ex del Real Madrid que abandona Turquía rumbo a España. En los últimos días se ha especulado con su posible fichaje por un Elche que necesita un milagro para lograr la permanencia en la Liga Santander.

«Se ha llegado a un acuerdo para que el contrato entre nuestro club y Jesé Rodríguez se rescinda de mutuo acuerdo. Agradecemos a Jesé Rodríguez todo su esfuerzo y sus servicios y le deseamos éxitos en su carrera», afirmó en un comunicado el club turco, al que Jesé llegó el pasado verano como agente libre después de finalizar su vínculo con Las Palmas.

Jesé ha militado durante seis meses en una Liga de Turquía en la que ha anotado cinco goles y repartido dos asistencias en los 16 partidos que había disputado hasta la fecha. Su mala adaptación al país, ha sido clave para decidir abandonar el país.

«Estamos rotos»

«Somos muy felices en Turquía como familia. Nuestra relación va perfect. Pero lo de Turquía está siendo bastante difícil. Estamos prácticamente destrozados. No son solo noches, sino también días. A eso le añadimos que el experimento que hicimos con Nyan en el colegio de Turquía no sirvió», afirmó su pareja, Aurah Ruiz, recientemente.

«Estamos rotos porque no dormimos. Jesé se tiene que ir a entrenar en esas condiciones y así desde el 24 de diciembre. Yo ya no sé lo que es dormir una noche entera y se me está haciendo súper difícil vivir en un país donde no se habla el idioma, Nyan no tiene sus terapias y no está escolarizado. Se me está haciendo súper cuesta arriba», afirmó en toda una declaración de intenciones.