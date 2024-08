El jefe de Ducati tiene fe ciega en Marc Márquez: «Ganará una carrera antes de acabar el año»

Davide Tardozzi, team manager del Ducati Lenovo, tiene fe ciega en Marc Márquez y cree que ganará una carrera antes de que acabe el año. El año que viene dejará de sufrirlo para disfrutarlo bajo su mandato, ya que el ocho veces campeón del mundo vestirá de rojo y compartirá equipo con Pecco Bagnaia el próximo curso. Esta decisión ha causado una gran polémica, además de la marcha de Enea Bastianini y Jorge Martín, pero el jefe del equipo italiano deja claro que el 93 tiene un grandísimo potencial.

«No vamos con los ojos vendados», señaló Tardozzi tras el Gran Premio de Austria. Y es que a pesar de que Marc terminó cuarto en Red Bull Ring tras una gran remontada después de los problemas en la salida, en Ducati creen que el de Gresini Racing podría haber luchado por el podio e incluso por la victoria si llega a salir correctamente.

El seis veces campeón de MotoGP está siempre peleando con los de arriba en las últimas carreras. De hecho, en las últimas ocho pruebas ha subido al podio en cuatro ocasiones en la carrera larga y otras tres se quedó a las puertas con un cuarto puesto. En Austria tenía ritmo para estar con los de delante, pero un fallo al conectar el holeshot le hizo perder varias posiciones.

No obstante, pese a que Márquez es un extraterrestre, el jefe de Ducati Lenovo considera que «Pecco y Martín están en estos momentos sobre la luna en comparación con los demás». En declaraciones al diario AS, Tardozzi destacó a los dos primeros del Mundial y de la prueba austriaca: «Tras una carrera así, es evidente que Jorge y Pecco han marcado la diferencia».

«Y también estamos muy contentos por Enea Bastianini, que arrancó muy mal el viernes y al final ha traído a casa un podio importantísimo para su cabeza. Venía de hacer una grandísima carrera en Inglaterra y aquí se encontró con problemas nada más llegar, pero entre su trabajo y el del equipo pudieron sacar adelante el fin de semana. Ha completado el triplete Ducati, que supone el octavo consecutivo en MotoGP», agregó.

Tardozzi se rinde ante la remontada de Márquez

Marc salió mal pero firmó la remontada del Gran Premio, pasando del 13º tras la mala salida al cuarto al cruzar la línea de meta. Tardozzi reconoció que disfrutó con la carrera del español desde su trinchera sin que le afectara esta vez: «Yo había advertido que Márquez el domingo lucharía por la victoria y, si vemos la segunda parte de carrera, era el más veloz en pista. Con una buena salida, podía haberse jugado el podio y quizás hasta la victoria».

«Ahora nos centramos en nuestro campeonato. Marc estará con nosotros el año que viene, pero en estos momentos nuestros pilotos oficiales son Pecco y Enea, con lo que esperamos que ellos hagan los mejores resultados posibles», señaló el team manager del Ducati Lenovo para luego rendirse a Marc Márquez: «Dicho esto, no vamos con los ojos vendados y entendemos que Marc tiene un grandísimo potencial. Y lo disfrutaremos el año que viene, pero antes de que termine la temporada ganará una carrera».

Por último, respondió a la pregunta del millón, cuánta diferencia hay entre la GP23 y la GP24 y cuánto es mejor una que otra: «En crono no lo sé. Para saberlo deberíamos darles aquí una 23 a Pecco, Jorge y Enea. La 24 es mejor que la 23, seguro, pero no sé cuántas décimas. Marc lo tendría mejor con la 24, pero no sabemos cuánto».