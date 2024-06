Lewis Hamilton flipa con el fichaje de Marc Márquez por Ducati: «Es increíble, va a ser muy guay»

Lewis Hamilton celebró el fichaje de Marc Márquez por Ducati y lanzó varios elogios al piloto español, que el próximo año vestirá de rojo a partir de 2025 tras llegar a un acuerdo para subir al equipo oficial. El piloto inglés de Fórmula 1 habló sobre este movimiento en MotoGP, una competición que «adora», y analizó este fichaje, un cambio que se puede asimilar al que él hará con Ferrari.

«Es genial esa noticia, Marc es increíble», comenzó diciendo Hamilton sobre Márquez en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Canadá de F1 que se celebra este fin de semana en Montreal. «Adoro MotoGP y me encanta pensar en el futuro del deporte», añadió el inglés, para después explicar que «las carreras son increíbles y ver a Márquez en la Ducati va a ser muy guay»

Lewis Hamilton, que el año que viene también cambiará de equipo y correrá para Ferrari, añadió que le «encanta pensar en el futuro del deporte» y que en MotoGP, que hace unas semanas fue adquirida por Liberty Media (propietaria a su vez de la F1), «aprenderán mucho de lo que ha pasado en la Fórmula 1 con Liberty Media y habrá crecimiento».

«La Ducati siempre ha sido una moto muy chula y desde el punto de vista de un atleta o piloto, o incluso algunos de vosotros si lleváis mucho tiempo en el mismo trabajo (en referencia a los periodistas, siempre es bueno tener un nuevo entorno, un nuevo despacho, un nuevo reto, nuevos compañeros», continuó Hamilton, que demostró ser un seguidor de Marc Márquez, seis veces campeón del mundo de MotoGP.

Además, el piloto de Mercedes, que está en su última temporada con la escudería alemana, añadió que «siempre hay esos nervios adicionales y esa cierta incertidumbre de saber si vas a encajar bien en ese ambiente, pero es emocionante cuando te dan la bienvenida». En este sentido hablaba de Marc Márquez, pero el discurso bien le podría valer a él para el futuro que le espera a Ferrari.

El fichaje de Marc Márquez por Ducati

«No puedo esperar más para ver a Marc Márquez allí», añadió Hamilton desde Canadá, analizando así una de las noticias del año en el deporte mundial. El español será piloto del Ducati Lenovo en 2025 y llevará la moto oficial. El ocho veces campeón del mundo ha firmado por dos años y vestirá de rojo el próximo curso. Los de Borgo Panigale no querían dejar escapar a uno de los mejores de todos los tiempos y al final se han decantado por él en vez de por Jorge Martín, que ha firmado por Aprilia. La decisión no ha sido fácil, pero el fabricante italiano tenía claro que no quería perder al español y ha hecho lo imposible por retenerle.

Han sido varios meses de tira y afloja, presionando a Ducati tanto fuera como dentro de la pista con su rendimiento. Tanto es así que Gigi Dall’Igna llego a reconocer que no se lo estaban poniendo nada fácil y que tenía mucho en lo que pensar. En un primer momento, el elegido para subir a la Ducati oficial era Jorge Martín, pero todo cambió con el órdago de Marc Márquez. Cuando el leridano dijo que Pramac no era una opción para él y que quería la moto oficial o se iría a otra fábrica, los de Borgo Panigale se asustaron, por lo que conllevaría perderle no sólo en lo deportivo.